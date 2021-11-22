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Fenerbahçe'de kötü hava Galatasaray galibiyetiyle dağıldı

Fenerbahçe'de son haftalarda oluşan olumsuz hava, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik galibiyetin ardından dağıldı.
Fenerbahçe'de kötü hava Galatasaray galibiyetiyle dağıldı

Ligde 8. hafta sonunda topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda oturan ve taraftarlarını mutlu eden sarı-lacivertliler, daha sonra ise üst üste aldığı kötü sonuçlarla hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Söz konusu süreçte ligde sırasıyla Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a yenilen Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ile de berabere kalmış ve 4 maç sonunda sadece 1 puan alabilmişti.

Fenerbahçe, bahsi geçen süre zarfında Belçika'nın Royal Antwerp takımını da evinde yenememiş ve bu kötü sonuçların ardından camiada teknik ekip ile yönetim aleyhinde sesler çıkmaya başlamıştı.

Teknik direktör Vitor Pereira, oynattığı sistem ve kadro istikrarsızlığı sebebiyle bu süreçte olumsuz eleştiriler alırken, yönetim de istifaya çağırılmıştı.

Oluşan olumsuz şartlar altında özellikle Vitor Pereira'nın geleceğini doğrudan etkileyeceği düşünülen karşılaşmada Galatasaray deplasmanına çıkan Fenerbahçe, elde ettiği sonuçla rahat bir nefes aldı.

Deplasman galibiyeti Galatasaray maçıyla geldi

Ligde oynadığı son 2 deplasmandan puan alamayan Fenerbahçe, Galatasaray galibiyetiyle olumsuz istatistiği unutturdu.

Sezon başından beri rakip sahalarda oynadığı iyi futbolla dikkati çeken sarı-lacivertliler, ligde son 2 deplasmanda ise Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'a yenilmişti.

Galatasaray karşılaşması öncesi oynadığı 6 deplasman maçından 3'er galibiyet ve mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak hem bu performansını düzeltti hem de 2 maç sonra dış sahada 3 puana kavuştu.

Galatasaray'ı 4 maç sonra deplasmanda yendi

Fenerbahçe, deplasmanda 4 maç sonra Galatasaray'a karşı 3 puan sevinci yaşadı.

Rakibine karşı son zamanlarda üstünlük kurmakta zorlanan ve son 4 deplasman maçından beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 yenerek 4 maç sonra galip geldi.

Fenerbahçe kalesini kapatamıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Ligde ilk 3 karşılaşmada kalesinde gol görmeyen sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 10 maçın tamamında ise en az 1 gol yedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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