Fenerbahçe'de Max Kruse'nin testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'nin bir oyuncu ve bir sağlık çalışanında Koronavirüs bulgularına rastlandığını açıklamasının ardından, ismi açıklanmayan futbolcunun Max Kruse olduğu, Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, sarı-lacivertli kulübün açıklamasında ismi belirtilmeyen futbolcunun Alman futbolcu Max Kruse olduğu belirtildi. 32 yaşındaki oyuncunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığı aktarıldı. Kruse'de tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

"AŞININ BULUNMAMIŞ OLMASI ÇOK APTALCA"

Kruse, daha önce de hastalıkla ilgili olarak yaptığı açıklamada aşı bulunamamasına tepki göstermiş ve "Fenerbahçe, gerekli önlemleri alıp, bize uyarılar yaptı. Evden çıkmıyoruz. Ancak sürekli evde kalınca da yemeden durmak zor! Mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Henüz bu virüsün aşısının bulunmamış olması çok aptalca" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten bugün yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" denilmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle kulüp personeline mesaj gönderdi. İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"EVDE KAL ÇAĞRISINA DESTEK OLALIM"

"Sevgili çalışma arkadaşlarım, Fenerbahçe'nin emektarları... 23 Mart Pazartesi akşamı hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi koronavirüs salgını nedeniyle zor anlar yaşamaktayız. Bizlerin hayatı için kendi hayatlarını riske eden başta Sağlık Bakanlığımız ve tüm sağlık personeline şükranlarımı iletiyorum. Bu süreçte Allah onlara sağlık ve sabır versin. Onların verdiği mücadeleyi daha da zorlaştırmamak adına devletimizin koyduğu kurallara uymaya azami dikkat gösterelim. Bu doğrultuda evlerden çıkmayalım, evde kal çağrısına destek olalım. Dayanışma ruhu çok önemli. Etrafınızda bulunan 65 yaş üstü ve büyüklerimize yardım için elimizden ne geliyorsa lütfen yapalım.

"PERSONELİMİZE İZİN VERİLDİ"

Zor günler bizi bekliyor. Görünen o ki bu zor günler bir mühlet daha devam edecek. Konuyla ilgili sosyal medyadan çok şey öğreniyoruz. Ortaya atılan felaket senaryolarından etkileniyoruz. Sizlerden ricam kaygı ve korkularınızın hayatınızı yönetmesine müsaade etmeyin. Hem fiziksel hem ruhsal sağlığınızı korumaya dikkat gösterin. Kulübümüzle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi sürecin başından beri sizleri sık sık bilgilendiriyoruz. Özetle 16 Mart itibariyle okul öncesi ve ilk okul çağında çocuğu olanlar, kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstü personelimize idari izin verildi.

"TÜM SPORTİF FAALİYETLERİMİZE SON VERDİK"

20 Mart günü ise 3'er gün nöbetleşe çalışacağımız bir sisteme geçtik. Bu süreçte hem evden çalışılıyor hem de nöbetçi bir kadro tesislerimizde bulunuyor. Aynı gün Fenerium mağazalarını kapattık. Bu süreçte personelimizin gerek maaş, gerekse yıllık izinden hiçbir kaybı olmayacaktır. Mecburen tüm sportif faaliyetlerimize son vermek durumunda kaldık. Tesislerimiz ve ofislerimizin hepsi dezenfekte edildi.

"6 KİŞİDE BULGULARA RASTLANDI"

Fenerbahçe Beko takımımızla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. EuroLeague maçları için son dönemde yurt dışı öyküsü olan bazı sporcu ve teknik ekipten personelimizde semptomlar görüldü. Bu bağlamda yapılan muayeneler neticesinde 6 kişinin, bunların hepsi sporcu değil, şüpheli bulgulara rastlanmıştır. Numuneler Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Bilgi gelince hem sizi hem de kamuoyunu bilgilendireceğiz. Eski kaptanımız ve idari menajerimiz Cenk Renda dışında çok şükür ki hiç kimsenin hastanede kalma mecburiyeti yoktur. Cenk Renda da şu an kontrol amaçlı hastanededir, kendi ifade ettiği gibi yoğun bakımda değildir. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza katılacaktır."