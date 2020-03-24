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Fenerbahçe'de Obradovic dönemi bitiyor

Sadece sarı-lacivertlilere değil bütün Türkiye'ye basketbolu sevdiren isimlerden olan Obradovic, yol ayrımında. Yönetimle anlaşmazlık yaşayan efsanenin yerini Jasikevicius'un alması bekleniyor.
Fenerbahçe'de Obradovic dönemi bitiyor

Fenerbahçe Beko’nun son yıllarda Türk basketbolunu domine etmesindeki baş aktör Zeljko Obradovic yolun sonuna gelmiş görünüyor.

Ali Koç yönetimiyle çok da iyi ilişkileri olmayan efsane koç Türkiye'den ayrılmaya hazırlıyor.

Bütçe ve ödemeler konusunda yönetimle ters düşen Obradovic'in veda kararı Sırp basınında da manşetlere çıktı. Sarı-lacivertlilerden gelen iki teklifi de reddettiği belirten Obra'nın ayrılığı kafasına koyduğu öne sürüldü.

Türkiye gazetesinden Emre Uluç'un haberine göre, Türkiye'deki kulislerde konuşulanlar da bu iddiayla benzerlik taşıyor. Fenerbahçe'nin yaptığı ilk teklifi komik bulan Obra'nın yöneticilerle arasına mesafe koyduğu ve görüşme taleplerini geri çevirdiği belirtiliyor. 

HERKES ONUN PEŞİNDE

Zeljko Obradovic'in yeni sezonda Fenerbahçe'de olmayacağı nerede kesinlik kazanmışken, Sırp çalıştırıcının veliahti olacak isimler konuşulmaya başlanmış durumda.

Yönetim, Obra'nın yerine ilk aday olarak Ufuk Sarıca'yı düşünmüştü. Ancak Pınar Karşıyaka'nın koçuna sarı-lacivertli camianın çok da sıcak bakmayacağı düşüncesi ağır basınca, rota Saranus Jasikevicius'a çevrildi.

Basketbol kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen Euroleague efsanesi Litvanyalı ülkesine Zalgiris Kaunas'u çalıştırıyor. Jasikevicius'u Fenerbahçe'nin yanı sıra oyuncu olarak hizmet ettiği Panathinaikos ile Barcelona da istiyor. 44 yaşındaki koçun Litvanya'dan ayrılıp ayrılmayacağı bilinmiyor. 

ZAFERE ALIŞTIRDI

Fenerbahçe Beko'da bu sezon işler pek iyi gitmese de Zeljko Obradovic'in tartışılacak bir yanı yok. Basketbol tarihinin en iyi koçlarından birisi olarak kabul edilen Sirp hoca, 2013'ten bu yana çalıştığı sarı-lacivertlileri Avrupa Ligi'nde üst üste 5 kez final-four'a taşırken, bir de şampiyonluk kazandı. Türkiye'de ise 4 lig, 3 Türkiye, 3 de Cumhurbaşkanlığı zaferi yaşattı. 

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