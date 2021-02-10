Fenerbahçe'de Pelkas bireysel çalıştı

Süper Lig’in 25'inci haftasında 13 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.