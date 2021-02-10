  • BIST 1.547
  • Altın 418,515
  • Dolar 7,0479
  • Euro 8,5507
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Fenerbahçe'de Pelkas bireysel çalıştı

Süper Lig’in 25'inci haftasında 13 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe'de Pelkas bireysel çalıştı

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 17.00’da başladı. Medipol Başakşehir maçında forma giyen futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Marcel Tisserand antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken ikinci bölümde özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Dimitris Pelkas ise bireysel çalıştı.

Sarı lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3x3 Erkek Milli Basketbol Takımı olimpiyat elemeleri için çalışıyor10 Şubat 2021 Çarşamba 13:47
  • Etiyopyalı Tsegay, kadınlar 1500 metrede dünya salon rekorunu kırdı10 Şubat 2021 Çarşamba 13:47
  • Profesyonel liglerde bu sezonun en uzun galibiyet serisi Giresunspor'un10 Şubat 2021 Çarşamba 11:48
  • Fatih Terim'den derbide hakaret içerikli tezahürat yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusu10 Şubat 2021 Çarşamba 11:46
  • Kars Çayı'nda oynanan curling dünyada yankı buldu10 Şubat 2021 Çarşamba 11:46
  • CSKA Moskova, Türk Telekom'dan Michael Eric'i kadrosuna kattı10 Şubat 2021 Çarşamba 11:46
  • Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz10 Şubat 2021 Çarşamba 11:45
  • Beşiktaş kupada tur için Konyaspor karşısında10 Şubat 2021 Çarşamba 11:45
  • NBA'de Utah Jazz kazanmaya devam ediyor10 Şubat 2021 Çarşamba 11:44
  • Sivasspor kupada Antalyaspor'u konuk edecek10 Şubat 2021 Çarşamba 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti