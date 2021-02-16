  • BIST 1.543
  • Altın 407,068
  • Dolar 6,9901
  • Euro 8,4713
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -4 °C
»

Fenerbahçe’de Pelkas takımla çalıştı

Süper Lig’in 26’ncı haftasında pazar günü sahasında Göztepe’yi konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe’de Pelkas takımla çalıştı

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00’de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen oyunlar ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekipte, bir süre önce saha çalışmalarına başlayan Dimitris Pelkas, takım çalışmasında yer alırken; Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti sürüyor16 Şubat 2021 Salı 11:06
  • Kadın basketbolunda yarın derbi heyecanı yaşanacak16 Şubat 2021 Salı 11:05
  • Chelsea, Newcastle United'ı ilk yarıda bulduğu 2 golle mağlup etti16 Şubat 2021 Salı 09:20
  • Bayern Münih 2-0 geriye düştüğü maçta Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı16 Şubat 2021 Salı 09:20
  • Mesut Özil'in imzaladığı 3 forma 36 bin 50 avroya satıldı15 Şubat 2021 Pazartesi 15:38
  • Trabzonspor, Avcı yönetiminde son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisi peşinde15 Şubat 2021 Pazartesi 15:38
  • İstanbul'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline özel top tasarlandı15 Şubat 2021 Pazartesi 15:37
  • Barty Avustralya Açık'ta son 8'e kaldı15 Şubat 2021 Pazartesi 15:37
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm15 Şubat 2021 Pazartesi 15:36
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor15 Şubat 2021 Pazartesi 15:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti