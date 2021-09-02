  • BIST 1.479,120
  • Altın 481,41
  • Dolar 8,2750
  • Euro 9,7800
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 21 °C
»

Fenerbahçe'de Rossi ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda yeni transferlerden Diego Rossi de yer aldı.
Fenerbahçe'de Rossi ilk idmanına çıktı

Akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, ısınma ve çabukluk hareketlerinin devamında pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Yeni transferlerden Diego Rossi takımla, İrfan Can Kahveci ise sahada özel program dahilinde çalıştı. Mesut Özil, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Filip Novak’ın ise tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nabil Dirar, Fenerbahçe'den ayrılarak Kasımpaşa’ya geçti02 Eylül 2021 Perşembe 15:07
  • A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına başladı02 Eylül 2021 Perşembe 14:16
  • Mustafa Cengiz, yoğun bakımda tedavi altına alındı02 Eylül 2021 Perşembe 13:38
  • Teknik direktör Samet Aybaba'dan Adana Demirspor'dan ayrılık açıklaması02 Eylül 2021 Perşembe 13:31
  • EURO 2020 izlenme rekoru kırdı02 Eylül 2021 Perşembe 13:15
  • Golbol Kadın Milli Takımı finalde 02 Eylül 2021 Perşembe 12:15
  • Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkarıldı02 Eylül 2021 Perşembe 11:45
  • Göztepe, Tayfun Korkut ile anlaştı02 Eylül 2021 Perşembe 11:33
  • Galatasaray'dan TFF'ye Oğulcan Çağlayan başvurusu02 Eylül 2021 Perşembe 11:16
  • Altınordu'da Rıdvan imzalıyor02 Eylül 2021 Perşembe 11:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti