  • BIST 1.433
  • Altın 526,757
  • Dolar 8,5976
  • Euro 10,4905
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Fenerbahçe'de seçim tarihi değişti!

Fenerbahçe daha önce 12–13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerin 25-26 Haziran'da yapılacağını açıkladı.
Fenerbahçe'de seçim tarihi değişti!

Fenerbahçe, seçimin ilk toplantısının 18-19 Haziran'da yapılacağını açıkladı. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde başkanlık seçimi 25-26 Haziran'da yapılacak.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama:

17.05.2021 Tarih ve 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilki 05 – 06 Haziran 2021, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikincisi 12 – 13 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın; 01 Haziran 2021 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen “Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri” konulu genelge kapsamındaki yasaklar nedeniyle anılan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır.

Dolayısıyla Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine Tüzüğümüzün 21(5) Maddesi hükmüne uygun olarak Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 18 – 19 Haziran 2021 tarihlerinde, Saat 10:30’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25 – 26 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte, yine aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz.

Faaliyet Raporunu indirmek için tıklayın.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Buz pateninde sezon tamamlansa da olimpiyat kotası mesaisi sürecek02 Haziran 2021 Çarşamba 13:06
  • Avusturya liginin Türk golcüsü Metehan Altunbaş'ın idolü Burak Yılmaz02 Haziran 2021 Çarşamba 11:41
  • İşitme engelli milli güreşçiler dünya şampiyonasına iddialı hazırlanıyor02 Haziran 2021 Çarşamba 11:35
  • Trabzonspor taraftarları Sörloth'u tekrar takımda görmek istiyor02 Haziran 2021 Çarşamba 11:24
  • NBA'de Nets Celtics karşısında seriyi 4-1 üstün bitirdi02 Haziran 2021 Çarşamba 11:05
  • ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final heyecanı başlıyor02 Haziran 2021 Çarşamba 10:34
  • Türkiye, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova karşısında02 Haziran 2021 Çarşamba 10:33
  • A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sona erdi02 Haziran 2021 Çarşamba 09:11
  • Para milli atlet Zübeyde Süpürgeci Avrupa şampiyonu oldu02 Haziran 2021 Çarşamba 09:10
  • Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'ye veda etti02 Haziran 2021 Çarşamba 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti