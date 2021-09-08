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Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman saat 10.00'da ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maç yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dimitris Pelkas antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Filip Novak ise idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edilirken, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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