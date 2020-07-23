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Fenerbahçe'de Sloukas ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana sarı lacivertli formayı giyen Kostas Sloukas ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'de Sloukas ile yollar ayrıldı

Başantrenör Zeljko Obradovic ile yolların ayrılmasının ardından basketbolda yeni bir yapılanmaya giden sarı lacivertli ekipte, Datome, Kalinic, Lauvergne, Williams ve daha birçok isim ile yolların ayrılmasının ardından Sloukas da takıma veda etti.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Fenerbahçe Ailesi’ne 2015-16 sezonunda katılan ve takımımızda sergilediği performansla kendisini Avrupa’nın en değerli oyun kurucularından biri olarak kabul ettiren Kostas Sloukas ile yollarımız ayrılmıştır. 2018-19 sezonunda EuroLeague’de en iyi beşe seçilerek hepimizi gururlandıran Sloukas, başta EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, takımımızın elde ettiği sayısız başarıda en önemli parçalardan biri olmuş ve Çubuklu formayı giydiği süre boyunca her zaman özveriyle mücadele etmiştir. Kostas Sloukas, Fenerbahçe basketbolunun en özel dönemlerinden birine imza atan kadromuzun kıymetli parçalarından biri olarak her daim hatırlanmaya devam edecektir. Değerli sporcumuz Kostas Sloukas’a, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz."

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