Süper Lig'de şampiyonluk yarışından hızla uzaklaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada Ersun Yanal'ın, son olarak salı günü Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak kupa maçında da takımın başında olacağı belirtildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır.

Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir.

Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.

Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"