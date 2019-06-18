Fenerbahçe'de transferde son durum

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 4 oyuncuyu kadrosuna katarken, Kolarov ve Fejsa'yla da anlaştı. Bu iki ismin kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor.

Türkiye'de transfer döneminin açılmasıyla birlikte resmi açıklamalar da gelmeye başladı. Şimdiye kadar dört futbolcu alan sarı-lacivertliler iki oyuncu için de imza aşamasına geldi.

BİTEN 4 FUTBOLCU VAR

Fenerbahçe'nin resmi olarak açıklanan ilk transferi Murat Sağlam oldu. Wolfsburg'dan alınan 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz gün imzayı attı.

Sarı-lacivertli ekibin geri alma opsiyonuyla birlikte Ümraniyespor'a sattığı Yasir Subaşı da takıma dönecek. 23 yaşındaki sol bekin transferi de kesin olarak bitti.

Fenerbahçe'nin anlaştığı 17 yaşındaki forvet Allahyar Sayyadmanesh de yakın zamanda açıklanacak. Bu 3 futbolcunun yanı sıra Başakşehir'den ayrılan kaptan Emre Belözoğlu da yuvasına döndü.

KOLAROV VE FEJSA'DA SON PÜRÜZLER

Kesin olarak alınan bu 4 futbolcunun ardından Kolarov ve Fejsa için girişimler devam ediyor.

Sırp sol bek Kolarov ve deneyimli orta saha Fejsa ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, iki futbolcunun kulüpleriyle görüşmeleri sürdürüyor.

Bonservis sorunu çözüldükten hem Kolarov hem Fejsa, sarı-lacivertli formayı giyecek.