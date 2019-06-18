  • BIST 93.368
  • Altın 252,614
  • Dolar 5,8326
  • Euro 6,5214
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

Fenerbahçe'de transferde son durum

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 4 oyuncuyu kadrosuna katarken, Kolarov ve Fejsa'yla da anlaştı. Bu iki ismin kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor.
Fenerbahçe'de transferde son durum

Türkiye'de transfer döneminin açılmasıyla birlikte resmi açıklamalar da gelmeye başladı. Şimdiye kadar dört futbolcu alan sarı-lacivertliler iki oyuncu için de imza aşamasına geldi.

BİTEN 4 FUTBOLCU VAR

Fenerbahçe'nin resmi olarak açıklanan ilk transferi Murat Sağlam oldu. Wolfsburg'dan alınan 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz gün imzayı attı.

Sarı-lacivertli ekibin geri alma opsiyonuyla birlikte Ümraniyespor'a sattığı Yasir Subaşı da takıma dönecek. 23 yaşındaki sol bekin transferi de kesin olarak bitti.

Fenerbahçe'nin anlaştığı 17 yaşındaki forvet Allahyar Sayyadmanesh de yakın zamanda açıklanacak. Bu 3 futbolcunun yanı sıra Başakşehir'den ayrılan kaptan Emre Belözoğlu da yuvasına döndü.

KOLAROV VE FEJSA'DA SON PÜRÜZLER

Kesin olarak alınan bu 4 futbolcunun ardından Kolarov ve Fejsa için girişimler devam ediyor.

Sırp sol bek Kolarov ve deneyimli orta saha Fejsa ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, iki futbolcunun kulüpleriyle görüşmeleri sürdürüyor.

Bonservis sorunu çözüldükten hem Kolarov hem Fejsa, sarı-lacivertli formayı giyecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe seriyi eşitledi16 Haziran 2019 Pazar 13:18
  • Futbolda birinci transfer dönemi yarın başlıyor16 Haziran 2019 Pazar 11:07
  • TFF Süper Kupa 2019’un tarihi ve yeri belli oldu15 Haziran 2019 Cumartesi 10:04
  • TFF Süper Kupa maçı Ankara'da15 Haziran 2019 Cumartesi 07:19
  • Transfer dönemi 17 Haziran'da başlıyor14 Haziran 2019 Cuma 18:02
  • Başkan açıkladı: "G.Saray'ın teklifini reddettik"14 Haziran 2019 Cuma 15:50
  • Fenerbahçe Konoplyanka'yla anlaştı14 Haziran 2019 Cuma 13:32
  • Trabzonspor Abdülkadir Ömür için 20 milyon Euro'luk teklifi reddetti14 Haziran 2019 Cuma 09:22
  • Digiturk ile TFF arasındaki krizin nedeni ortaya çıktı13 Haziran 2019 Perşembe 13:38
  • Yayıncı kuruluş Digiturk'ten açıklama13 Haziran 2019 Perşembe 11:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti