Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı mesaisi başladı

Sakatlıklarını atlatan kaleci Harun Tekin ve Nazım Sangare ile Sinan Gümüş takımla çalıştı.

Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Yukatel Denizlispor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Sakatlığı sona eren kaleci Harun Tekin, antrenmanın tamamında maskeyle takımla çalıştı. Bir başka iyileşen oyuncu Nazım Sangare ile koronavirüs süreci son bulan Sinan Gümüş de antrenmanın tamamında yer aldı.

Koronavirüs tedavisi nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve Denizli deplasmanının son bölümünde forma giyen Enner Valencia, dizinde ağrı hissettiği için MR'a gitti ve antrenmana katılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra Marcel Tisserand da çalışmalarını salonda gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pres ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanda arkadaşından hafif bir darbe alan Luiz Gustavo, tedavisinin ardından idmana devam etti.

Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.