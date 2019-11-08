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Fenerbahçe'den 10 Kasım sürprizi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve takım kaptanları, 10 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'na gidip saat 09.05'te selam duracak.
Fenerbahçe'den 10 Kasım sürprizi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümünde, Fenerbahçe eşi görülmemiş bir anma töreni düzenleyecek.

Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Sarı-lacivertli yönetim özel bir tekne kiraladı. Başkan Ali Koç; yöneticiler, camianın tanınmış isimleri, takım kaptanları ve altyapı sporcularıyla birlikte bu tekneyle Dolmabahçe Sarayı'na hareket edecek.

Ulu Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe'yi denizden selamlayacak Fenerbahçeliler, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunacak. Yönetim, özel dronelarla bu töreni kaydedecek. Görüntüler, Atatürk anısına hazırlanacak videolarda kullanılacak.

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