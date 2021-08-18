  • BIST 1.451,700
  • Altın 487,02
  • Dolar 8,4850
  • Euro 9,9200
  • Ankara 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
»

Fenerbahçe'den ayrılan Sadık Çiftpınar, Malatyaspor'a dönüyor 

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Sadık Çiftpınar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı lacivertli kulüpten alacağı 8 milyon TL'den de vazgeçti.
Fenerbahçe'den ayrılan Sadık Çiftpınar, Malatyaspor'a dönüyor 

SADIK'TAN BÜYÜK FEDAKARLIK: 8 MİLYON TL'DEN VAZGEÇTİ

Ocak 2019'da Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar, kulubüyle yollarını ayırdı. 8 milyon TL'lik alacağını bırakan defans oyuncusu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a geri dönüyor. Sarı lacivertli kulübün takımda düşünmediğini belirttiği Sadık Çiftpınar eski kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde maaşında indirim yaparak Fenerbahçe'nin limit konusunda önünü açan Sadık Çiftpınar, 8 milyon TL alacağından vazgeçerek sarı lacivertli kulübe önemli bir kaynak yarattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Juventus, Locatelli'de sona yaklaştı18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:45
  • Galatasaray'da Marcao, Randers maçı kadrosuna alınmadı 18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:30
  • Galatasaraylı futbolcu Marcao özür diledi18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:26
  • Fenerbahçe'nin konuğu HJK Helsinki18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:20
  • Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:15
  • Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü17 Ağustos 2021 Salı 20:39
  • Fenerbahçe, Getir ile sponsorluk anlaşması imzaladı17 Ağustos 2021 Salı 17:34
  • Hatayspor Simon Falette’yi renklerine bağladı17 Ağustos 2021 Salı 17:33
  • Galatasaray'a dev sponsor17 Ağustos 2021 Salı 14:28
  • Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği ilk üçte kupa kaldırdı17 Ağustos 2021 Salı 14:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti