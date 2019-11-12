Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması

Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, geçirdiği küçük çaptaki göz operasyonu nedeniyle birkaç gün istirahat edecektir. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'a geçmiş olsun dileriz." ifadelerini kullanıldı.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşma da gözlerini sık sık kaşıyan Ersun Yanal'a maç sonunda soyunma odasında göz damlası tedavisi uygulanmıştı.
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