Fenerbahçe'den Galatasaray'ın açıklamalarına cevap geldi

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Sipahioğlu, son dönemde yaşananlarla ilgili Galatasaray Kulübünün açıklamalarına ilişkin "Stat girişinde kötü muamele yok, Galatasaraylı yöneticileri misafirperverce karşılamışlar" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, son dönemde yaşananlarla ilgili Galatasaray Kulübünün açıklamalarına cevap verdi.

Metin Sipahioğlu, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Galatasaray ile 6 Şubat'ta Ülker Stadı'nda yaptıkları derbide sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyelerinin stat girişinde bekletildiği, "1907" şifresiyle stada usulsüz şekilde seyirci alındığı, statta 3 bin taraftarın bulunduğu ve karşılaşma sonrasında tribünden küfredildiği iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

İddialara kamera görüntüleri ve fotoğraflarla cevap veren Sipahioğlu, ayrıca derbiden sonra Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın soyunma odasında çekilen görüntüleri için sarı-kırmızılı kulübün "Kaynağı belli olmadan servis edilen görüntüler" demeci ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Vedat Muric, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci için kullandığı sözlerle ilgili görüşlerini aktardı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin derbi öncesi Ülker Stadı'na giriş yaparken bekletildikleri iddialarının yalan olduğunu belirten Metin Sipahioğlu, "Hem yalan söylüyorlar hem de bilgisizler. Tüm statların protokol tribünleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait. Stat girişinde kötü muamele yok, Galatasaraylı yöneticileri misafirperverce karşılamışlar. Her statta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün protokol ekibi aynı. Herhangi bir yanlış varsa kulübe değil müdürlüğe ait. Ancak müthiş ağırlamışlar. Hatta isimlere de bakmıyorlar. Mustafa Cengiz herkesi içeri almış, en son da kendisi stada girmiş. Bu da doğal bir durum. İnsan bu görüntülere bakınca bunları söylemeye utanır. Bu yalanı bu şekilde çürütmüş olduk. Hepsi yalan." ifadelerini kullandı.

Derbide stada şifreyle taraftar alınmadığını aktaran Sipahioğlu, "Fazla film izliyorlar. Tarihte böyle bir şey olmamıştır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün davetlilerinin dışında 1907 Tribünü'ne 200 kişi alacaktık. Gelenlere hangi tribüne geldikleri soruldu. Mustafa Cengiz büyük bir hata yapıyor. Onu yönlendiren varsa büyük bir yanlış yapıyor. Hiçbir stada şifreyle taraftar alınmaz. Buna çocuklar bile güler. Spor kamuoyu bu söylemlerin çocukça olduğunu anlamıştır." diye konuştu.

"Tribünlere 250 kadar insan alındı"

Galatasaray Kulübünün derbide statta 3 bine yakın taraftar bulunduğu iddialarının doğru olmadığını bildiren Metin Sipahioğlu, şunları söyledi:

"Derbide tribünlere 250 kadar insan alındı. Nerede bu 3 bin kişi? Yalanlarınızla bütün Türkiye'yi kirlettiniz. Ya çıkıp özür dileyeceksiniz ya da yalan söylediğinizi kabul edeceksiniz. Herkes, yalanla beslendiklerini bilecek ve açıklamalarını sorgulayacak. 1907 Tribünü'nün ortasında bir bölüm insan var. 3 bin kişi falan yok. Emniyet güçleri de 250 kişi olduğunu tespit etti."

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın açıklamalarını da sert bir dille eleştiren Sipahioğlu, "Sözlerine çok dikkat etsin. 'Militan' kelimesinin ne demek olduğunu iyi sorgulasın. Yanlış yoldasın. Bu camianın taraftarı için böyle kelimeler kullanamaz. Bu iş tehlikeli yere gidiyor." dedi.

"Galatasaray yöneticileri holigan gibi tezahürat yaptılar"

Sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan derbinin ardından Galatasaray yöneticilerinin protokol tribünündeki davranışlarına yönelik Metin Sipahioğlu, şöyle devam etti:

"Galatasaray takımı, maçtan sonra olmayan tribünlerine gittiler. Bu da anlayışla karşılanabilir. Takım içeri girerken, bazı oyuncular protokol tribününe karşı provokasyon yapan işaretlerde bulundular. Yöneticiler, holigan gibi tezahürat yaptılar protokol tribününde. Bunu ilk defa yaşadık ve gördük. Belhanda ve Onyekuru'nun hareketleri var içeri girerken. Galatasaray yöneticileri de kendilerinden geçmiş şekilde ve holigan kimliğine bürünüp tezahüratlar yapıyorlar. Bunun üzerine biz yönetim locasından oraya geçtik ve gerekli uyarıları yaptık."

Mustafa Cengiz'in, Ali Koç'un emniyet mensuplarına küfrettiği iddiasıyla ilgili de konuşan Sipahioğlu, "Bu hadsiz yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir. Medya mensupları bunu konuşmalı. Yaptıkları yanına kar kalmamalı." şeklinde görüş belirtti.

"Görüntüyü çeken ve servis eden Etebo"

Arda Turan'ın derbinin ardından soyunma odasındaki görüntülerinin medyada yer alması ve 2 maç men cezasına çarptırılmasına ilişkin de yorumda bulunan Sipahioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Görüntüyü çeken Etebo adlı oyuncuları. Instagram hesabında paylaştığı bir görüntü. Sanki biz komplo kurduk ve görüntüyü biz alıp servis ettik? Görüntüyü çeken ve servis eden Etebo. Galatasaray ise 'kaynak belirsiz' diyor. Bu tür ucuz oyunlara gerek yok. Ceza konusu bizi çok ilgilendirmez ama federasyon buna ceza vermezse her takım böyle görüntüler paylaşır ve ceza almaz. Tarihimizde soyunma odamızdan hiçbir oyuncumuz küfür çekip yayınlamadı. Zafer sarhoşluğuyla bu işi yaptığınız zaman cezası olacak. Burada bir eksik varsa Etebo'ya ceza verilmemesidir."

"Madem bu kadar yakındınız, nasıl 3'üne de imzalatamadınız?"

Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan ve İrfan Can ile eski sarı-lacivertli oyuncu Vedat Muric hakkındaki sözlerine cevap veren Metin Sipahioğlu, şunları kaydetti:

"Abdurrahim Albayrak'ın 'Elimde fotoğraf var' demesi şantaj içeriyor. VAR kayıtları elimizde diyerek 2 sene önce şantaj yaptılar. Ciddi bir ithamdı. Galatasaray yönetimi, maalesef yurt içindeki pek çok transferde usulsüzlük yapmakta. Kulüp ile anlaşmadan oyuncuları ayartmaya çalışmakta. Bonservis kolaylığını yaratabilmek için bunu yapıyorlar. Bu kurallara aykırı bir durum. Oğulcan Çağlayan olayında bunu yaşadık. Resmiyete dökülmüş usulsüz transfer cezası var. Birçok Anadolu kulüpleri bu yaklaşımdan rahatsız. Vedat'a hasta Galatasaraylı demek... Aynı yalanı İrfan Can için de sürdürmek başka bir meziyet. Bu 3 oyuncuyu da istemişsiniz, 3'ünü de Fenerbahçe almış ve işi bitirmiş. Madem bu kadar yakındınız, nasıl 3'üne de imzalatamadınız? Onlar çekinmiyorsa biz de bunu söylemekten çekinmeyiz."

"Algıları yapa yapa hakem hatalarının yönleri çok değişti"

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçında Galatasaray'ın lehine hakem hataları yapıldığını öne süren Metin Sipahioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adil hakem yönetimleriyle Galatasaray'ın 5 puan önünde olacakken, aynı puandayız. Hangi takımın nasıl kırılmalar yaşadığı ortada. Bizi, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve Rıdvan Dilmen üzerinden TFF'ye etki ediyoruz gibi gösteriyorlar. Mustafa Cengiz'in, Serdar Tatlı'yı 'Destekledim' sözlerini Fenerbahçe Kulübü Başkanı söylese ortalık nasıl olurdu? Biz bunları yapan bir yönetim değiliz. Algıları yapa yapa hakem hatalarının yönleri çok değişti. Buna izin verecek değiliz. Serdar Tatlı'yı isteyen başkan kimmiş ve hatalar kimin lehine yapılmış? Aynısını biz yapmış olsak ortalık yıkılıyordu. Kanıtlarıyla yalan zincirini ortaya koyduk. Son haftalarda kime nasıl hata yapılmış gösterdik. Kalan 16 haftada beklentimiz, eğer demeç mücadeleleri olursa spor kamuoyu gerçekleri araştırsın. Sorgulasın. Bizi bu üsluba mahkum eden Galatasaray yönetiminden sürekli gelen demeçler ve yalanlar."