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Fenerbahçe'den Lemos'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbi karşılaşmasında sakatlanan Lemos'un ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi ve ciddi ezilme ile kanamanın bulunduğu aktarıldı.
Fenerbahçe'den Lemos'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı derbi karşılaşmasında sakatlanan Mauricio Lemos'un MR'ı çekildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaşlı Josef de Souza'nın müdahalesiyle sakatlanan Lemos'un, Altunizade Acıbadem Hastanesinde MR'ının çekildiği belirtildi.

MR sonucuna göre, Uruguaylı oyuncunun ayak bileği bağlarında kısmi yırtık, yaygın kemik ödemi ve ciddi ezilme ile kanamanın bulunduğu aktarıldı.

Lemos'un tedavisine başlandığı kaydedilirken, futbolcunun sağlığına ilişkin tek sevindirici gelişmenin, kırık saptanmaması olduğu vurgulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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