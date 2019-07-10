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Fenerbahçe'den resmi Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe, Mesut Özil iddiaları sonrası resmi sitesinden bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den resmi Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için herhangi bir girişimde bulunulmadığını, mevcut ekonomik şartlarda da böyle bir adımın atılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:

"Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir.

Ancak Fenerbahçe'mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.

Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran'da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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