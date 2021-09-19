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Fenerbahçe'den VAR hakemi atamasına tepki

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir ile oynanacak maça Ali Şansalan'ın Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak atanmasına tepki gösterdi.
Fenerbahçe'den VAR hakemi atamasına tepki

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ligde Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında dün akşam oynanan müsabakayı yöneten Ali Şansalan'ın bir gün sonra Medipol Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasına VAR hakemi olarak atanmasının şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.

Hakem Şansalan'ın fiziksel ve zihinsel yorgunluğunun performansını olumsuz etkileyebileceğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Antalya'da oynanan, saat 19.00'da başlayıp saat 20.45'te sona eren maçın ardından muhtemelen gece saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde İstanbul'a seyahat etmiş bir hakemin; fiziki ve zihinsel yorgunluğu, performansını etkileyecek sayısız ciddi unsur ortada iken bunun görmezden gelinmesi, akıllarda soru işaretleri yaratmaktadır. Şöyle ki bir hakemin verimli bir performans göstermesi için anlık reflekslerin çok önemli olduğu, bunun da bire bir istirahat ve yorgunluk durumu ile bağlantılı olduğu tüm spor camiasının malumudur."

Fenerbahçe'nin geçen sezon Konyaspor ile yaptığı mücadelede hakem Ali Şansalan'ın bir pozisyonda golü iptal ettiği kararın hafızlarda olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca maçımızın orta hakemi olarak görev yapacak Sayın Fırat Aydınus'un, 2019 yılında gerginlik yaşadığı kamuoyunun gündemine düşen TFF temsilcisi Cenk Altun ile Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında birlikte görev alacak olması da ne yazık ki hakem performansını etkilemesi muhtemel bir diğer unsur olarak dikkatimizi çekmiştir. Tüm bu kritik adımları ve duyduğumuz endişeyi kamuoyunun bilgisine sunuyor; Türkiye Futbol Federasyonunun, ilgili tüm birimlerinin ve hakemlerin, adil ve dikkatli maç yönetimi sergilenmesi konusunda dikkatlerini çekmek istiyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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