  • BIST 1.557
  • Altın 441,777
  • Dolar 7,4740
  • Euro 9,0282
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -7 °C
»

Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa protesto

Fenerbahçe Kulübü, bugün oynanan MKE Ankaragücü maçında yayıncı kuruluşu protesto etti.
Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa protesto

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe'nin evinde Ankaragücü'nü ağırladığı karşılaşma sırasında Ülker Stadı'nın reklam panolarında yayıncı kuruluşun logosunu çağrıştıracak şekilde, "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz. 'BeFair' (Adil ol)" yazıları yer aldı. Maçın ardından da sarı-lacivertli futbolcular "Talebimiz adil ve tarafsız yayancılık", "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" yazılı tişörtler giyerek yayıncı kuruluş mikrofonlarına karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ancak, yayıncı kuruluş Fenerbahçe'nin maç sonu röportajlarını yayınlamadı.

Bu arada, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız, yayıncı kuruluş konusunu boşlamasınlar ve hazırlıklı olsunlar çünkü bu bir sorundur. Özetlerden, çizilen çizgilerden, gösterilen yavaş çekimlerden tutun, kabul edemeyeceğimiz küfür olayı tazeliğini koruyor" dedi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Mücadele öncesi ve sonrası bunlar yaşanırken, Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinde konuyla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, "Teknik Direktörümüz ve oyuncularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Röportajların şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir" ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm18 Ocak 2021 Pazartesi 13:49
  • Fenerbahçe'den 2,5 yılda 9 stoper transferi18 Ocak 2021 Pazartesi 13:48
  • Attila Szalai Fenerbahçe'nin ikinci Macar oyuncusu oldu18 Ocak 2021 Pazartesi 11:49
  • Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor18 Ocak 2021 Pazartesi 10:05
  • Tanju Çolak: Golcü olabilmen için tüm takım arkadaşlarının seni sevmesi lazım18 Ocak 2021 Pazartesi 10:04
  • Mesut Özil İstanbul'da: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor18 Ocak 2021 Pazartesi 09:27
  • Fenerbahçe: Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor17 Ocak 2021 Pazar 23:43
  • Fenerbahçe, Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzaladı17 Ocak 2021 Pazar 23:41
  • Mesut Özil Fenerbahçe'de17 Ocak 2021 Pazar 21:31
  • Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı17 Ocak 2021 Pazar 19:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti