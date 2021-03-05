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Fenerbahçeli Mesut Özil: Önümüzdeki maçlarda takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm

Antalyaspor maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, "Önümüzdeki maçlarda ayağımda iç ve dış yan bağlarda oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm." dedi.
Fenerbahçeli Mesut Özil: Önümüzdeki maçlarda takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, ayağındaki sakatlık nedeniyle bir süre takımdaki yerini alamayacağını bildirdi.

Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynadıkları maçta sakatlanan 32 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendirdi.

Yıldız futbolcunun paylaşımında, "Önümüzdeki maçlarda ayağımda iç ve dış yan bağlarda oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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