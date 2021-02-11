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Fenerbahçeliler Derneği’nden Almanya’da anlamlı bağış

Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Salman: Fenerbahçeliler olarak her zaman yardıma muhtaç insanların yanında olacağız
Fenerbahçeliler Derneği’nden Almanya’da anlamlı bağış

Yoğun kar yağışının yaşandığı Almanya’da hava sıcaklığı -17 derecelere kadar düşerken, bazı bölgelerde de kar kalınlığı 70 santimetreye kadar yükseldi. Milyonlarca kişi iş yerlerine ulaşmazken, insanlar otoyollarda saatlerce mahsur kaldı. Bazı kiliseler ile birlikte belediyeler, spor salonlarını sokakta yaşayan insanlara açtı. Sokakta kalan insanlara bir yardım da Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneği’nden geldi. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde faaliyetlerini sürdüren Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneği, dondurucu soğukta sokakta yaşayan evsizlere battaniye ve kışlık mont yardımı yaptı. Teslim töreninde Geceyi Sıcak Geçir Dernek Başkanı Tina Krone, Gelsenkirchen Uyum Meclis üyesi Teuta Abazi ve Fenerbahçeliler derneği yöneticileri yer aldı.

GELSENKİRCHEN FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ BAŞKANI SALMAN: FENERBAHÇELİLER OLARAK HER ZAMAN YARDIMA MUHTAÇ İNSANLARIN YANINDA OLACAĞIZ

Fenerbahçeliler olarak yardıma muhtaç olan insanların her zaman yanında olacaklarını belirten Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ercüment Salman, “Dernek üyesi ve kentte yaşayan vatandaşlarımızın katkılarıyla aldığımız battaniye ve montları, sokakta yaşayanları koordine eden (Warm durch die Nacht'(Geceyi Sıcak Geçir) isimli derneğe teslim ettik. Bizlere gönüllü bağışta bulunan taraftarlarımıza ve iş adamlarımıza teşekkür ederiz. Bundan sonra da Fenerbahçeliler olarak her zaman istisnasız yardıma muhtaç insanların yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

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