Fenerbahçe'nin 3. Arjantinlisi Diego Perotti

Fenerbahçe'nin İtalya'nın Roma kulübünden transfer ettiği Diego Perotti, sarı-lacivertli takımın tarihindeki 3. Arjantinli futbolcusu oldu.
Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferiyle, Ariel Ortega ve Jose Sosa'nın ardından üçüncü kez bir Arjantinli futbolcuyu takıma dahil etti.
Fenerbahçe, tarihindeki ilk Arjantinli futbolcu transferini 2002-2003 sezonu başında Arjantin'in en önemli futbolcularından Ariel Ortega'yı kadrosuna katarak yapmıştı.
Söz konusu sezonda sarı-lacivertli takımın o dönemki teknik direktörü Werner Lorant ile sorunlar yaşayan Ortega, sezon içinde kulüpten ayrılmıştı.
Fenerbahçe, Ortega'nın ardından 18 yıl sonra hem Jose Sosa hem de Diego Perotti'yi kadrosuna kattı.
Arjantin'den orta saha tercihi
Fenerbahçe, tarihinde bugüne kadar Arjantin'den sadece orta saha futbolcularını transfer etti.
Sarı-lacivertlilere gelen ilk Arjantinli Ortega ile şu an kadroda bulunan Jose Sosa ve yeni transfer Diego Perotti, bu pozisyonda forma giyiyor.
Fenerbahçe'de ilk kez 2 Arjantinli
Fenerbahçe, Diego Perotti transferiyle tarihinde bir ilke de imza attı.
Sarı-lacivertli ekip, tarihinde ilk kez bir kadrosunda 2 Arjantinli futbolcuya yer verdi.
Transfer döneminde büyük ses getiren bir transferi başarıyla tamamlayarak Trabzonspor'da sözleşmesi sona eren Jose Sosa'ya imza attıran Fenerbahçe, şimdi de Diego Perotti'yi renklerine bağlamayı başardı.
Böylece Sosa ve Perotti, sarı-lacivertli kulübün tarihinde beraber forma giyen ilk Arjantinli oyuncular oldu.
Perotti takım konusunda istikrarlı
Diego Perotti, başarılı geçmişine rağmen kulüplerinde uzun süre kalmasıyla dikkati çekiyor.
32 yaşındaki futbolcu, bugüne dek ülkesi ve Fenerbahçe dışında sadece Sevilla, Genoa ve Roma formalarını giydi.
Fenerbahçe, 3 ülkeden ilk kez futbolcu transfer etti
Başkan Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, transfer döneminde kulüp tarihinde bazı ilkleri gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, tarihlerinde ilk kez 3 ülkeden oyuncuları kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, Tanzanya'dan Mbwana Samatta, Demokratik Kongo'dan Marcel Tisserand ve Ekvador'dan Enner Valencia ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları
Sarı-lacivertli kulübün, Diego Perotti de dahil olmak üzere 113 yılda kadrosuna dahil ettiği 159 futbolcu ülkelerine göre şöyle:
Brezilya (22): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza ''Edu'', Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo
Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.
Hollanda (6): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen.
Almanya (6): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse
Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Zanka
Senegal (6): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse
Yunanistan (5): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.
Romanya (5): Ion Nunweiler, İlie Datcu, Mircea Sasu, Sabin İlie, Viorel Moldovan.
Portekiz (5): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto
Nijerya (5): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses
Gana (4): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew
Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti
Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter
Mısır (3): Hüseyin, Kamil, Faid
Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov
Sırbistan (3): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic
Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni
İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado
İsviçre (3): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi
Fransa (3): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami
Fas (2): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar
Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev
İtalya (2): Ranço, Baldini
Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi
Polonya (2): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski
İngiltere (2): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson
Hırvatistan (2): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas
Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia
İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen
Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel
Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla
İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh
Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc
Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette
Uruguay (2): Diego Lugano, Mauricio Lamos
Çekya(2): Michal Kadlec, Filip Novak
Macaristan (1): Zobel
Güney Afrika (1): John Moshoeu
Bosna Hersek (1): Demir Hotic
İsrail (1): Haim Revivo
Makedonya (1): Eljif Elmas
Meksika (1): Diego Reyes
Kosova (1): Vedat Muric
Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues
Ekvador (1): Enner Valencia
Kongo (1): Marcel Tisserand
Tanzanya (1): Mbwana Samatta
Not: Aurelio, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçti. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Baliç ve Boliç bu yüzden değerlendirmeye alınmamıştır.
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