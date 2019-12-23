Fenerbahçe'nin derbi geleneği devam etti

Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Böylece sarı-lacivertlilerin Kadıköy'deki yenilmezlik serisi 15 yıla çıktı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı ve zirve yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 23. dakikada penaltıdan Kruse, 32. dakikada Ozan Tufan ile 58. dakikada Vedat Muriqi'den geldi.

Beşiktaş'ın tek sayısını ise 45+5. dakikada Atiba Hutchinson kaydetti.

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Fenerbahçe'de ise Serdar Aziz sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde evindeki üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılırken, bu 4 maçta da en az 3 gol buldu ve puanını 28 yaptı.

Beşiktaş ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 27 puanda kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak, Beşiktaş ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

BEŞİKTAŞ 15 YILDIR KADIKÖY'DE KAZANAMIYOR

Beşiktaş, 17 Nisan 2005'teki 4-3'lük galibiyetten sonra bir daha Kadıköy'de kazanamadı.

Fenerbahçe bu sonuçla evinde oynadığı 18. derbiyi de kazanarak, Beşiktaş'ın Kadıköy'deki galibiyet hasretini devam ettirdi.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN CANER'E TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Caner Erkin aleyhine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarların, daha önce Fenerbahçe forması da giyen Caner'e yönelik toplu halde küfürlü tezahürat yaptığı görüldü.

Beşiktaşlı taraftarlar ise oyuncularına destek verdi.

İki takım oyuncuları, seremoniye "Uyuma-Uyuşturucu ile mücadele uygulaması" yazılı pankartla çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

İki takımın da pozisyon açısından oldukça zengin bir maç izlettiği derbide ilk tehlike maçın henüz 2. dakikasında Fenerbahçe'den geldi.

Bu dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Tolga Ciğerci'nin köşeye çektiği plase şutunu kaleci Karius uzanarak son anda kornere çeldi.

VAR PENALTI DEDİ, FENER ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 20. dakikasında eşitliğin bozulmasını sağlayacak olan penaltı pozisyonu yaşandı ve VAR incelemesi sonrasında Fenerbahçe penaltı kazandı.

Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Luiz Gustavo'nun rakip ceza sahasına doğru kestiği ortaya Pedro Rebocho elle müdahale etti ancak Cüneyt Çakır "devam" dedi. Ardından VAR'da inceleme yapıldı ve penaltı kararı verilince topun başına gelen Max Kruse, Karius'u mağlup ederek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

OZAN'DAN HARİKA GOL

Fenerbahçe Max Kruse'nin golü ile üstünlüğü ele geçirdikten sonraki bölümde de etkinliğini sürdürdü ve hızlı toplarla Beşiktaş yarı alanına gitme amacında gözüktü.

32. dakikada karşılaşmadaki 2. gol geldi. Diaby'nin kaptırdığı topun ardından yaklaşık 30 metreden müthiş bir vuruş yapan Ozan Tufan'ın şutuna Karius uzansa da yetişemedi.

ATİBA İLK YARININ SON DAKİKASINDA FARKI 1'E İNDİRDİ

Beşiktaş, rakibine göre daha az pozisyona girdiği ilk yarının son saniyelerinde Atiba Hutchinson ile umutlandı.

5 dakika uzayan ilk yarıda 45+5. dakikada Caner'in kullandığı serbest vuruşa hareketlenen ve kale önünde vuruşunu yapan Atiba, Altay'ın üstünden topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1'e getirdi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın 2. yarısına değişiklikle başladı ve Adem Ljajic oyuna dahil olurken, Diaby kenara geldi. Siyah-beyazlılar, 2. yarının ilk dakikalarında daha etkili oldu ve pozisyonlar da yakaladı.

53. dakikada çok net bir pozisyon bulan Beşiktaş'ta Caner'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Burak, çalımlayıp boş kaleye atmak istedi ama Altay topu ayağıyla keserek rakibe beraberlik sayısı şansını vermedi.

MURİÇ FARKI 2'YE ÇIKARDI

Beşiktaş'ın 2. yarının başındaki baskısını kıran Fenerbahçe, golcü oyuncusu Vedat Muriqi ile 58. dakikada farkı 2'ye çıkararak rahatladı.

58. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Isla'nın yerden çevirdiği topu Muriqi ön direkte tamamladı, top ağlarla buluştu. Vedat Muriqi böylece ligdeki 10. golünü attı.

Fenerbahçe'nin 2 farkı yakalamasının ardından Beşiktaş moral olarak darbe alırken, sahadaki etkinliği de azaldı ve kalan dakikalarda da sarı-lacivertliler daha etkili olan takım oldu.

66. dakikada Deniz'in ceza sahası dışından uzak köşeye doğru çektiği şutunu kaleci Karius parmaklarının ucuyla kornere çeldi, 71. dakikada ise ceza sahasına yakın bir noktadan uzak köşeye şutunu gönderen Tolga'nın vuruşu direğin dibinden auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe dev derbiden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.