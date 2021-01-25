  • BIST 1.542
  • Altın 439,740
  • Dolar 7,3851
  • Euro 8,9938
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -1 °C
»

Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncularından Mesut Özil'e 'hoş geldin' mesajı

Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcuları, yeni transfer Mesut Özil'e videolu mesajla "hoş geldin" dedi.
Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncularından Mesut Özil'e 'hoş geldin' mesajı

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, "Fenerbahçeli dünya yıldızlarından, dünya yıldızımız Mesut Özil'e 'Yuvaya hoş geldin' mesajı!" başlığıyla paylaşılan videoda, daha önce Fenerbahçe'de forma giyen oyuncular Roberto Carlos, Jay-Jay Okocha, Pierre van Hooijdonk, Alex de Souza, Nicolas Anelka, Robin van Persie ve Stephen Appiah, 32 yaşındaki oyuncuya hoş geldin dileğinde bulundu.

Roberto Carlos, "Mesut, sana Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'de bol şans dilemek için buradayım. Biliyorsun ki orada sürekli şampiyon olacaksın, lider olacaksın." derken, Stephen Appiah, "Fenerbahçe'ye geldiğini duyduğum için çok mutluyum. Aileye hoş geldin şampiyon." şeklinde konuştu.

Diğer oyuncular da Mesut Özil'e Fenerbahçe'ye geldiği için iyi dileklerini iletti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MKE Ankaragücü deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak24 Ocak 2021 Pazar 16:01
  • Kasımpaşa Sivasspor'u ağırlayacak24 Ocak 2021 Pazar 16:00
  • Golbol Kadın Milli Takımı olimpiyat şampiyonu unvanını korumak istiyor24 Ocak 2021 Pazar 15:59
  • NBA'de 76ers Pistons deplasmanında kazandı24 Ocak 2021 Pazar 15:59
  • Fenerbahçe'nin ligde konuğu Hes Kablo Kayserispor24 Ocak 2021 Pazar 10:42
  • Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye devre arasında katılacak24 Ocak 2021 Pazar 09:31
  • Galatasaray'da gecenin bombası23 Ocak 2021 Cumartesi 09:50
  • CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko: 83-8922 Ocak 2021 Cuma 23:23
  • Yeni Malatyaspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı22 Ocak 2021 Cuma 19:15
  • Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi22 Ocak 2021 Cuma 18:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti