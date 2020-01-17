Fenerbahçe'nin Gaziantep kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısında karşılaşacağı ilk rakip olan Gaziantepspor karşılaşmasının kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yla karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda sakatlığı geçen Deniz Türüç yer alırken; lisansı henüz çıkmayan yeni transfer Simon Falette, takımdan ayrılması beklenen Adil Rami ve Miha Zajc'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.