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Fenerbahçe'nin göndermek istediği 4 futbolcu

Fenerbahçe yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Futbolcuların yıllık alacakları sarı-lacivertli ekibi zorlayan en önemli faktör.
Fenerbahçe'nin göndermek istediği 4 futbolcu

Süper Lig'de yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip bütçede yer açmak için birçok futbolcuyu göndermek istiyor. Fenerbahçe'nin ilk etapta sözleşmesini feshetmek istediği 4 isim; Kameni, Alper Potuk, Reyes ve Frey.

FENERBAHÇE'YE MALİYETİ 78 MİLYON TL

Ancak Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bu 4 futbolcunun alacakları. Deneyimli futbolcular, sözleşmelerinin sonuna kadar takımda kalırsa Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak para 78 milyon TL.

Geçen sezonun tamamında kadro dışı olan Kameni, yıllık 2.2 milyon euro kazanıyor ve 1 yıl daha sözleşmesi var. 

Devre arası kiralanan Diego Reyes'in de Fenerbahçe'yle 1 sezon daha kontratı bulunuyor ve maaşı 1.5 milyon euro.

İsviçreli golcü Frey, 700 bin euro kazanırken sözleşmesi 2022'ye kadar devam ediyor. 

Süper Lig takımlarının talip olduğu Alper Potuk'un da 3 yıl daha sözleşmesi var ve 2 milyon euroluk kazancıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin elden çıkarmaya çalıştığı bu futbolcular sözleşmelerinin sonuna kadar takımdan ayrılmazsa kulübe maliyetleri 11.8 milyon euro (yaklaşık 78 milyon TL) olacak.

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda gönderilecekler listesinde yer alan futbolcular için kiralama formülü de masada.

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