Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kamp kadrosu belli oldu

Sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları devam eden Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci ve Novak'ın yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Kim Min-Jae, Burak Kapacak ve Samatta kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Helsinki ile oynayacağı maç öncesinde kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Enner Valencia."
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