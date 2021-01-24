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Fenerbahçe'nin ligde konuğu Hes Kablo Kayserispor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe'nin ligde konuğu Hes Kablo Kayserispor

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisinin ardından son karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ilk devrenin son müsabakasını kayıpsız geçmek istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında 39 puanla ikinci sırada girdi.

Fenerbahçe'de 3 eksik
Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı devam eden Gökhan Gönül'ün de oynaması beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor.

Szalai sahne alacak
Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak.

Takımla bir süredir idmanlara çıkan genç stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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