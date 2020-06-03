Fenerbahçe'nin Riva kampı sona erdi

Fenerbahçe Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdiği kampı tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Riva'daki kampın son gününde, mevcut kadrodan oluşturulan iki takım arasında hazırlık maçı yapıldığı belirtildi.
Karşılaşmayı, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin de izlediği aktarıldı.
Sarı-lacivertliler, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.
Fenerbahçe, 26 Mayıs'tan beri Riva'da kamp yapıyordu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.