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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Kruse

Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse'la prensip anlaşmasına vardı. 31 yaşındaki futbolcu, 1 Temmuz'da sarı-lacivertli ekibe imza atacak.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Kruse

Fenerbahçe yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. 

Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, Alman golcüyle anlaştı. Werder Bremen'le olan sözleşmesi ay sonunda bitecek31 yaşındaki Max Kruse, temmuz başında Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Başkan Ali Koç, "win win" programında 10-12 gün içinde anlaştığımız futbolcuları açıklayacağız ifadelerini kullanmıştı. Koç'un bahsettiği isimlerden ilki Max Kruse olacak.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Fransız Sportif Direktör Comolli'nin yaptığı son teklifi kabul eden Kruuse, sarı-lacivertli ekiple 3 yıllık kontrat imzalayacak. Bremen'den ayrılacak olan golcü, Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon euro maaş alacak.https://kralspor.ensonhaber.com/resimler/kok/2019/06/24/kralspor8451.jpg

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