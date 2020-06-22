Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor! Menajeri açıkladı

Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör çalışmaları sürüyor. Uzun bir süredir sarı-lacivertli kulübün gündeminde yer alan Manuel Pellegrini için flaş bir açıklama geldi.
66 yaşındaki Şilili teknik adamın menajeri Juan Martinez, ülke basınına Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı.
"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİZ"
Kısa bir açıklama yapan menajer Martinez, "Manuel Pellegrini ile Fenerbahçe arasında 10 gün için planlanmış bir görüşme olacak. 10 gün içinde görüşeceğiz. Pellegrini, Fenerbahçe'yi, taraftarların ilgisini ve kulübün tarihini çok seviyor" dedi.
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