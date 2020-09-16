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Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand: Çok hırslı bir oyuncuyum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, uzun zamandır sarı-lacivertli takıma gelmek istediğini söyledi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand: Çok hırslı bir oyuncuyum

Demokratik Kongolu futbolcu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Benim için çok güzel bir gün. Uzun zamandan beri Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum. Çok güzel görüşmeler yaptık. Çok hevesliyim. Bu takıma katkıda bulunacağıma eminim. Onun için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Her zaman kazanmayı isteyen hırslı bir yapıya sahip oldunu anlatan Tisserand, "Ben çok hırslı bir oyuncuyum. Her maçı kazanmak isteyen bir futbolcuyum. Onun için Fenerbahçe'ye, doğru kulübe geldim. Taraftarları mutlu etmek için bir hedefimiz var, birinci olmak, şampiyonluğu geri almak ve Şampiyonlar Ligi oynamak. Bu Fenerbahçe'ye yakışır." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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