  • BIST 1.122
  • Altın 452,750
  • Dolar 7,2940
  • Euro 8,6313
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 34 °C
»

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş: Bu çatı altında olmak büyük onur

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli camiada bulunmanın kendisi adına büyük onur olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş: Bu çatı altında olmak büyük onur

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye katıldığı günden itibaren buranın ayrıcalıklı bir yer olduğunu hissettiğini belirtti.

Fenerbahçe formasıyla mücadele etmek için can attığını dile getiren Mert Hakan, "Bir an önce maçların başlamasını bekliyorum. Bu çatı altında olmak büyük onur. Yönetimimiz gerçekten transferde inanılmaz şeyler yapıyor. Ben buraya kadro rekabetinin farkında olarak geldim. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübü. Rekabet elbette olacak ama ben de bu rekabet içinde kendimi geliştirmek için buraya geldim. İlk 11 için elimden geleni yapacağım. Sonunda inşallah Fenerbahçe'nin kazanacağı bir ortam oluşur." diye konuştu.

Mert Hakan, sosyal medyada gündeme gelen yazışmalarına ilişkin soruya ise "Savcılığı suç duyurusunda bulundum. Bu olay vermiş olduğum kararın ne kadar doğru olduğunu daha iyi gösterdi. Bu yaşananlar Fenerbahçe ile beni birbirimize daha çok bağladı. Benim yapmam gereken bunun karşılığını vermek. Sadece Fenerbahçe'ye odaklanmak itiyorum. Temennim böyle şeylerin bir daha yaşanmaması." yanıtını verdi.

Emre Belözoğlu'nu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük orta sahası olarak gördüğünü vurgulayan Mert Hakan, "Onun ağzından benimle ilgili duyduğum şeyler beni çok etkiledi. Samimi ve içten biri. Anlatıldığı gibi inanılmaz biri ve kendisini tanıdığım için çok şansı hissediyorum. İnşallah her şey Fenerbahçe için güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Erol Bulut ile ilk görüşmelerinde iyi bir başlangıç yaşadıklarını aktaran Mert Hakan, "Oluşan ortamı herkes görmüştür diye düşünüyorum. Bizim Sivas'ta yakaladığımız çıkışta en büyük etken aile ortamıydı. Burada kısa sürede gerçekten böyle bir ortam yakaladık. Bu başarıda en büyük etken aile olabilmekti. O yüzden başarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum." diye görüş belirtti.

Sivasspor'da beraber forma giydiği ve Galatasaray'a transfer olan Emre Kılınç ile her fırsatta görüştüklerini anlatan Mert Hakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe için taraftar çok önemli. Biz Kadıköy'e gittiğimizde hep bu baskıyı konuşurduk. Şu anda da inanılmaz bir ortam oluştu ve büyük bir heyecan var. İstenilen coşku çok önemli. Taraftar olsa bizim için çok büyük etken olacaktı. Onların desteğini dışarıdan da hissedeceğiz. Kariyerimde hep 10 numarada oynadım. Klasik 10 numara gibi değil gezen, arayan ve mücadele eden bir futbolcuyum. Tüm Türkiye'de olduğu gibi 10 numara oynadığım halde beni herkes 8 numara zannediyor. Forma numaramdan olabilir. Saha içinde mücadele eden bıkmadan arayan bir oyuncu stilim var ama özellikle bugüne kadar 10 numarada oynadım."

Mert Hakan, toplantı sonunda 8 numaralı Fenerbahçe formasıyla basın mensuplarına poz verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nuri Şahin, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı20 Ağustos 2020 Perşembe 09:05
  • Sinan Gümüş: Tek amacım çubuklu formayı başarıyla taşıyabilmek19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:36
  • Sinan Gümüş Fenerbahçe'de19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:31
  • Jose Sosa, Fenerbahçe için geliyor19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:23
  • Antalyaspor, Nuri Şahin'i renklerine bağladı19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:08
  • Mert Nobre kariyerinde yeni bir sayfa açtı19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:40
  • Barcelona'nın yeni teknik direktörü açıklandı19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:47
  • Altay'ın yeni golcüsü Gnanduillet, Süper Lig hedefine inanıyor19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:43
  • TFF 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' çalışmalarını sürdürüyor19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:43
  • NBA'de konferans birincileri Lakers ve Bucks play-off'lara yenilgiyle başladı19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti