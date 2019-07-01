Fenerbahçe'nin yeni transferinin fotoğrafı sızdı

Fenerbahçe'ye 4+1 yıllık imza atan Allahyar Sayyadmanesh'in Ülker Stadı'nda kameralar eşliğinde bir tur attığı, sosyal medyaya düşen fotoğrafta görülüyor.
Fenerbahçe'nin bu transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.
Fenerbahçe'ye 4+1 yıllık imza atan Allahyar Sayyadmanesh'in Ülker Stadı'nda kameralar eşliğinde bir tur attığı, sosyal medyaya düşen fotoğrafta görülüyor.
Fenerbahçe'nin bu transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.
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