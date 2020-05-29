  • BIST 105.151
  • Altın 380,469
  • Dolar 6,8298
  • Euro 7,6047
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 15 °C
SON DAKİKACumhurbaşkanı Erdoğan, konuşuyor.
»

Fenerbahçe'nin yeni yardımcı antrenörü Aurelio: Evime döndüğüm için mutluyum

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, 2003-2008 yıllarında futbol oynadığı sarı-lacivertli camiaya döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.
Fenerbahçe'nin yeni yardımcı antrenörü Aurelio: Evime döndüğüm için mutluyum

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio,  FB TV'ye yaptığı açıklamada, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Ortam mükemmel. Teknik ekip ve oyuncular bana çok destek oluyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyadan çok fazla mesaj gönderiyorlar. Evime döndüğüm için mutluyum. Geçmişte yaşadığımız mutlulukları tekrarlayacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasıyla güzel zamanlar geçirdiğini aktaran Aurelio, "2003 senesinde Fenerbahçe'ye geldim ve 5 sezon oynadım. Burada çok mutluydum. Fenerbahçe benim bugüne kadar en mutlu olduğum, benim için en önemli kulüp. Hala kalbimde yaşadığım mutlulukları, şampiyonlukları ve güzel anları her zaman sakladım. Şimdi buraya geri dönmek nasip oldu. Çok çalışıp, eski mutluluklara tekrar kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlayacağını hatırlatan sarı-lacivertli antrenör, "Trabzonspor'la Türkiye Kupası yarı finalinde oynayacağımız çok önemli bir maç var. İnşallah Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayacağız. Futbolcular, evden video konferans üzerinden antrenman yaptıkları dönemde zaten çok iyi bir şekilde çalışmış. Şimdi sahada daha çok toplu ve fizik üzerine idmanlar yapılıyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Herkes özverili şekilde çalışıyor. Takımın amacı, her geçen gün fizik-kondisyon anlamında daha iyiye gidip, lig tekrar başladığında hazır olabilmek." şeklinde konuştu.

Takımdaki Brezilyalı futbolcuları da değerlendiren Aurelio, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Jailson ve Luiz Gustavo müthiş karakterler. Daha yakın muhabbet ediyoruz. Çok iyi oyuncular. Fenerbahçe'ye nasıl daha iyi katkı sağlayabilirler diye sürekli konuşuyoruz. Daha da iyi katkı sağlayacaklar. Onlar burada olduğu için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar Fenerbahçe'ye yardım ederler. Bence Brezilyalılar ile Türkler çok benzer. Çok sıcak insanlar. İyi anlaşıyorlar. Hemen adaptasyon sağlayabiliyorlar."

Fenerbahçe'yle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Chelsea ve A Milli Futbol Takımı'yla Çekya'ya karşı oynadıkları karşılaşmaları unutamadığını dile getiren Aurelio, "Chelsea ile oynadığımız ilk maçı hatırlıyorum. Kadıköy'de 2-1 kazandık. Her zaman hatıramdadır. Harika atmosfer vardı. Milli takımda da Çekya maçını her zaman hatırlıyorum. 2-0 geriye düşüp, 3-2 çevirmiştik maçı. Çok güzel bir karşılaşmaydı. Orada da harika atmosfer vardı." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı29 Mayıs 2020 Cuma 09:16
  • TFF, Süper Lig ve Türkiye Kupası ile ilgili kararını verdi! Düşme olacak mı?28 Mayıs 2020 Perşembe 16:05
  • Fenerbahçe'de Mauricio Isla kadro dışı!28 Mayıs 2020 Perşembe 16:04
  • MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay, takımının Süper Lig'de kalacağına inanıyor28 Mayıs 2020 Perşembe 13:00
  • Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı28 Mayıs 2020 Perşembe 11:02
  • Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:40
  • LeBron James'ten ABD'deki polis şiddetine tepki27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:40
  • Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'dan mali durum açıklaması27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:39
  • Fenerbahçeli yönetici Sipahioğlu: Kadın basketbolda önümüzdeki sezon da yüzde 35 küçüleceğiz27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:38
  • Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sağlık vurgusu27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti