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Fenerbahçe'ye orta sahasından büyük katkı

Süper Lig'de son 4 maçının 3'ünü kazanan Fenerbahçe'de atılan 7 golün 5'i orta saha oyuncularından geldi.
Fenerbahçe'ye orta sahasından büyük katkı

Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de orta saha oyuncularının performansı göz dolduruyor.

Özellikle salgın sürecinde lige verilen aranın ardından maçların yeniden başlamasıyla sarı-lacivertli orta saha oyuncularının gole katkısı dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, söz konusu dönemde ligde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, bu karşılaşmalarda atılan 7 golün 5'i orta sahadaki oyunculardan geldi. Sarı-lacivertliler, bahsi geçen müsabakalarda orta saha futbolcularının golleriyle hanesine 9 puan yazdırdı.

Sezonun geri kalan kısmında 53 gol atan Fenerbahçe'de forvetler 22 kez ağları havalandırırken, orta saha oyuncuları 23 gole ulaştı. Kalan 8 gol ise defans oyuncularından geldi.

Fenerbahçe, sezonun yeniden başlamasıyla ligde Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe ile mücadele etti.

Söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa'ya gol atamadan mağlup olan Fenerbahçe, diğer rakiplerini ise yenmeyi başardı.

Kayseri'de 3 puanı getiren gol Gustavo'dan 
Fenerbahçe, ligin yeniden başlamasıyla ilk sınavını Hes Kablo Kayserispor'a karşı verdi.

Bu karşılaşmada yenik duruma düşen sarı-lacivertlilerde beraberlik golü santrfor Vedat Muric'ten geldi.

Söz konusu müsabakanın son dakikalarında sahneye çıkan orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ise attığı jeneriklik golle takımının hanesine 3 puan yazdıran isim oldu.

Yeni Malatyaspor maçında Ozan parladı
Fenerbahçe'de bir sonraki iç saha maçında Ozan Tufan yıldızlaştı.

Sarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında zor bir sınav verirken, Ozan Tufan takımını 3 puana ulaştırmayı başardı.

Ozan, söz konusu müsabakada takımı yenik durumdayken attığı 2 golle galibiyeti getiren isim oldu.

Göztepe'de Ferdi Kadıoğlu sahne aldı
Fenerbahçe'de son olarak Göztepe maçında Ferdi Kadıoğlu sahneye çıktı.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2-1 kazandıkları karşılaşmada 2 gole de imza atarak takımını 3 puana taşıdı.

Orta sahalar forvetleri geçti
Fenerbahçe'de orta saha futbolcuları, gol yollarında golcüleri geride bıraktı.

Sarı-lacivertlilerde ligde sezonun geride kalan bölümünde Vedat Muric, Max Kruse ve Mevlüt Erdinç üçlüsünden oluşan forvet hattı 22 gole imza attı.

Bu isimlerden Muric 15 gol bulurken, geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılan Kruse 7 gol atmayı başardı. Mevlüt Erdinç ise ligde henüz golle tanışamadı.

Fenerbahçe'de son olarak Göztepe maçında Ferdi Kadıoğlu'nun attığı 2 golle orta saha oyuncuları 23 gole ulaştı.

Orta saha oyuncularından Ozan Tufan 5, Ferdi Kadıoğlu 4, Luiz Gustavo ve Garry Rodrigues 3 gol atarken, Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç fileleri 2 kez sarstı. Emre Belözoğlu, Jailson, Miha Zajc ve takımdan sezon başında ayrılan Victor Moses ise birer gol kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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