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Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz golcü

Kasımpaşa'dan ayrılması gündemde olan Fode Koita'nın menajeri, Fenerbahçe yönetimiyle temasa geçti. Transfer bedelsiz gerçekleşebilir.
Fenerbahçe'ye Süper Lig'den sürpriz golcü

FFP kriterleri ve TFF'deki limitler nedeniyle zor durumda olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sözcü Gazetesinin haberine göre, Kasımpaşa'da gönderilmesi gündemde olan Fode Koita'nın menajeri Berard Collignon, sarı-lacivertli kulüple temasa geçti ve futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi.

Kanat forvet ve santrfor oynayabilen Koita, Kasımpaşa'yla ilişkisini keserse boşa çıkacak. Fenerbahçe, bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirme imkanına sahip olacak.

Sarı-lacivertli yönetim, Gineli hücum oyuncusunun menajerine bu öneri karşılığında henüz yanıt vermedi.

DÖRT YILDIR KASIMPAŞA'DA

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da onayını alması ve şartların uygun olması durumunda Koita'yla ilgili girişimler başlayacak.

2015-16 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'ya gelen Gineli futbolcu, ligde 75 maçta 15 gol kaydetti.

29 yaşındaki Koita, bu sezon ise 12 lig maçına çıktı ve 4 gol attı.

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