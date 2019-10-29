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Ferdi: Kiralık gitmek daha mantıklı bir karar olur

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Nac Nijmegen'den transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Genç oyuncu, "İki sezon üst üste oynamamak benim için iyi olmaz" dedi.
Ferdi: Kiralık gitmek daha mantıklı bir karar olur

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, 18 yaşındayken NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sadece 17 maç profesyonel olduktan sonra ilk transferine imza attı.

Henüz 18'inde 1.4 milyon euro eden Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'de sabretmeyi ve antrenör 'mezarlığı'nı da gördü: "Sadece 19 yaşımdaydım ve 6 farklı teknik direktörle çalıştım." ifadesini kullandı.

"ERSUN HOCA, 'FERDİ GİTMENİ İSTEMİYORUM' DEDİ"

Ferdi, "Daha fazla oynaman gerektiğini düşünüyor musun?" sorusunun sorulması üzerine şu cevabı verdi:

"Kesinlikle. Bu konuda dürüst olacağım. Geçen sezon devre arasında bir yere kiralık gidip daha fazla oynamak istedim. Bu gerçekten karamsar zamanlarımdı. Kupada ilk maçıma çıktım ve teknik direktör Ersun Yanal yanıma gelip bana dedi ki, 'Ferdi, gitmeni istemiyorum. Kalman daha iyi olur' Bu bana güvendiğini gösteriyordu. Ancak, sonuçlar çok kötüydü ve ben fırsat bulamıyordum. Çok az oynayabildim. Ardından, bu yaz Belçika'dan ve Hollanda'dan bazı kiralama teklifleri geldi.

Çok güçlü bir sezon öncesi hazırlığı yapıyorduk. Sonra sakatlıklar oldu. Real Madrid, Sivasspor ve bazı hazırlık maçlarında süre aldım. Teknik direktör, bana güveniyordu. Sonra gelen tüm teklifleri reddettim. Bir kez daha Fenerbahçe'de şansımı denemek istedim. Başlangıç, çok ümit veriyidi. Sezonunda ilk maçında oynadım. Bir hafta sonra maçı kazandıran golün asistini yaptım."

 

"KİRALIK GİTMEK DAHA MANTIKLI BİR KARAR OLUR"

Genç yıldız, 'Ocak ayına kadar fazla forma şansı bulamazsan ayrılmayı tekrar düşünür müsün?' sorusuna da, "Evet, o zaman kulüple farklı bir çözüm arayışına gireriz. İki sezon üst üste oynamamak benim için iyi olmaz. Kiralık gitmek daha mantıklı bir karar olur." dedi.

"YEDEK KALMAK SIKIYOR"

Açıklamalarına devam eden Ferdi, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal, kararlı biri. Sezonun ilk maçından sonra bana, 'İşleri senin için daha kolaylaştırmak istiyorum.' dedi. Elbette, yedek kalmak sıkıyor. Ancak, bazı kararları vermenin de kolay olmadığını anlamak gerekiyor. Neden diğer oyuncuların önünde seni seçmeli mesela. Her oyuncu seçilmediğinde sinirlenir. Fakat, futbol böyle bir şey. Çok büyük bir kulüpte futbol oynuyorum ve rekabeti kabullenmem gerekiyor. Sonuç olarak, daha sıkı çalışmaktan ve fırsat ummaktan başka yapacak bir şeyim yok. Burada kimsenin forması garanti değil, hiç kimsenin. Bu tip şeyleri Flemenkçe bilen Deniz Türüç ve Garry Rodrigues ile sürekli konuşuyorum. Onlar benden daha yaşlı ve Türk teknik direktörler konusunda tecrübeli." şeklinde konuştu.

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