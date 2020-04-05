Ferhat Akbaş, Polonya'da yılın en başarılı başantrenörü seçildi

Chemik Police ile bu sezon 3 kupa kazanan Ferhat Akbaş, Polonya’nın en prestijli spor sitesi Sportwe Fakty’nin anketinde yılın en iyi başantrenörü seçildi.

Polonya Süper Kupası, Polonya Kupası ve lig şampiyonluklarını elde eden Akbaş, oyların yüzde 33’üyle ilk sırada yer aldı.

Akbaş, takımıyla sezonu Polonya Süper Kupası’nı kazanarak açarken, Polonya Kupası’nda da zafere ulaşan taraf olmuştu. Polonya’da normal sezonu 60 puanla ilk sırada tamamlayan Akbaş’ın takmı, koronavirüs salgını nedeniyle play-off’un iptal olmasıyla lig şampiyonu ilan edildi. Chemik, bu sonuçla sezonu Ferhat Akbaş yönetiminde 3 kupa ile tamamladı. Sportwe Fakty’nin anketinde Chemik Police’ten Wilma Salas yılın en iyi ilk 6'sında yer aldı.

FERHAT AKBAŞ: KATILIMCI OYLARIYLA KAZANMAK GÜZEL

Oylamanın ardından düşüncelerini paylaşan Ferhat Akbaş, "Tarafsız oylarla ilk sırada yer almak benim için çok değerli. Her takımın taraftarlarının katıldığı oylama sonucu birinci olduğum için mutluyum. Takım halinde başarılar elde ettiğinizde bireysel ödüller de kazanıyorsunuz ama bu ödülün temelinde takımımın başarısı yatıyor. Ekibiniz ne kadar iyi olursa, siz de o kadar başarılı olursunuz” dedi.