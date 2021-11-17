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Fernando Boldrin: Her maça 3 puan için çıkacağız

Çaykur Rizespor’da orta saha oyuncusu Fernando Boldrin “Biz bundan sonraki oynayacağımız her maça 3 puan için çıkacağız” dedi.
Fernando Boldrin: Her maça 3 puan için çıkacağız

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi Fernando Boldrin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Boldrin, sezon başında çok fazla takımla birlikte olamadığını ayı idmanlar yaptığını söyleyerek “Fiziksel olarak iyi durumda da değildim, kendimi hazırlamaya çalışıyordum. Maçlarımızı izliyordum tabii ki çok üzücüydü. Başlangıçtaki maçları ile ilgili çok fazla şey konuşmak istemiyorum aslında. Ne yazık ki birçok maç kaybettik. Ama şu anda geldiğimiz durumda özellikle Alanyaspor maçında, geçmişteki evinde oynayan Rizespor gibi oynadığımızı düşünüyorum. Taraftarımız da maçın başından sonuna kadar bize destek oldu. Gerçekten çok iyi bir maç çıkardık. Umarım bu tür maçlara önümüzdeki maçlarda da çıkarırız” ifadelerini kullandı.


 

“HER MAÇTA BUNUN ÜZERİNE KOYACAĞIM”


 

Sezon başındaki sakatlığıyla ilgili konuşan Boldrin “Tam olarak sakatlık diye de nitelendiremeyebiliriz çünkü benim geçen senede aynı yerde sorunum vardı ve bu şekilde oynamaya devam ettim. Biraz daha o devam ettim yeri daha iyi nasıl hale getirebiliriz diye düşündüğümüz bir süreçti. Sakatım diyemem. Orası biraz daha iyi hale geldi diyebilirim. Şu anda fiziksel olarak formumu da yükselttiğimi düşünüyorum. Her maçta bunun üzerine koyacağımı düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyi bir Boldrin izleyeceksiniz” diye konuştu.


 

“BUNDAN SONRAKİ OYNAYACAĞIMIZ HER MAÇA 3 PUAN İÇİN ÇIKACAĞIZ”


 

Açıklamalarına devam eden Boldrin “Konyaspor’un şu ana kadar oynadığı futbola gerçekten saygı duyuyorum. Şu anda çok iyi durumdalar. Sezona iyi başladılar iyi de devam ediyorlar. Saygı duyulması gereken bir ekip. Türkiye’de oynanan her maç zaten çok zor oluyor. Konyaspor içinde bizim maçımız, onlara karşı oynayacağımız maç çok zor olacak. Tabii ki bizim içinde zor ama biz bundan sonraki oynayacağımız her maça 3 puan için çıkacağız. Deplasmana asla 1 puan için gitmeyeceğiz. 3 puan için gidiyoruz çünkü buna ihtiyacımız var. Güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum, hak eden kazansın” dedi.


 

“DAHA İYİ OLACAĞIZ”


 

Geçen sezon ki kadrodan birçok oyuncunun ayrılması ile ilgili konuşan Boldrin şöyle dedi:

“Birçok oyuncu aramızdan ayrıldı iyi oyuncular ayrıldı, iyi oyuncular aramıza geldi. Şöyle bir durum var aramızdan ayrılan Samudio ve Talbi gibi oyuncular bu lige aşina, bu ligi tanıyan nasıl olduğunu bilen oyunculardı. Tabii ki böyle hem kaliteli hem Ligi bilen oyuncuların aramızdan ayrılması, devamında adaptasyon sorunu yeni oyuncular için biraz gerektirecekti. Biz şu anda onu yaşıyoruz ama bence onunda sonlarına doğru geldik. Çünkü Türkiye yeni olarak gelen her oyuncunun, Türk ligine alışmak için biraz süreye ihtiyacı var. Bence o süreyi de biz geçirdik. Dediğim gibi bundan sonra göreceksiniz, her oynadığımız maç çok daha iyi olacağız”

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