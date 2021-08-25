  • BIST 1.459,250
  • Altın 484,02
  • Dolar 8,3900
  • Euro 9,8350
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

Ferrero Fındık ve TEGV’den çocuklar için iş birliği

Fındık tarımında çocuk işçiliğin önlenmesi ve çocukların eğitim haklarının desteklenmesi amacıyla, sürdürülebilirlik programı Ferrero Değerli Tarım kapsamında, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı  ile ortak proje gerçekleştireceklerini açıkladı.
Ferrero Fındık ve TEGV’den çocuklar için iş birliği

Sakarya Karasu Bölgesi’nde gerçekleştirilecek proje kapsamında 7-15 yaş grubundaki çocuklara yaşam becerilerini geliştirebilecekleri çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocukların eğitim haklarının desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilecek proje ile mevsimlik tarım işçilerinin çocukları başta olmak üzere tarım işçilerinin çocuklarına ulaşılması amaçlanıyor. Sakarya Karasu Bölgesi’ndeki Karasu Ortaokulu’nda 9 Ağustos’ta başlayan proje kapsamında, TEGV’e ait Ateşböceği Mobil Öğrenim Birimi ile 7-15 yaş grubundaki çocuklara bilim, sanat ve temel yaşam becerileri eğitim programları uygulanacak.  Toplam 6 hafta sürecek program süresince çocuklara, bu kapsamda çeşitli eğitimler verilecek.

“ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAYA KARARLI OLDUĞUMUZUN GÖSTERGESİ”

Projeyi değerlendiren Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsi Akın, “Ferrero olarak ‘herkes için değer yaratan bir fındık sektörü’ yaklaşımımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda taahhütlerimizi geçtiğimiz aylarda yayınladığımız “Ferrero Fındık Bildirgesi” ile ortaya koymuştuk. Bu projeyi de Ferrero Fındık Bildirgesi’nde yer alan “insan hakları ve sosyal uygulamalar” başlığı dahilinde çocukların mutlu büyümesi ve korunması amacıyla gerçekleştiriyoruz. Bizim için çocukların korunması, her çocuğun eğitim hakkı olduğu, güvenli bir çevre ile mutlu büyümeleri gerektiği, anlamına gelmektedir. Ayrıca çok paydaşlı bir yaklaşımla çocuk işçiliğini önlemeye ve ortadan kaldırmaya kararlı olduğumuzun da bir göstergesidir” dedi. 

“ÇOCUKLARIN HAYATINA EĞİTİMLE DOKUNMAYI AMAÇLIYORUZ”

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı konu ile ilgili olarak şöyle konuştu:

“26 yıldır sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerde yaşayan ilköğretim çağındaki çocuklarımızın nitelikli eğitim desteği almaları için çalışıyoruz. Sakarya’da gerçekleştirdiğimiz “Dört Mevsim Eğitim” projemizde, eğitimde fırsat eşitliğine en çok ihtiyaç duyan, yılın önemli bir bölümünü evinden ve okulundan uzakta geçiren mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitimlerinin kesintiye uğramamasını hedefledik. Bir çocuğun eğitiminden uzakta kalmasının eğitim sisteminin dışına itilmesine neden olacağını; bu durumun çocuğun insana yaraşır bir iş ve hayat edinme umudunu tamamen yitirmesine neden olacağını biliyoruz. Bu projeye katılan çocukların hayatlarına eğitim sayesinde dokunma ve onların daha müreffeh bir geleceğe sahip olma umutlarını devam ettirmeleri amacındayız. Ferrero Fındık’a iş birlikleri için teşekkür ederiz.”

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçelievler’de 500 öğrenciye doğa bilinci eğitimi23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:44
  • Bilim mahallelere taşındı23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:36
  • 15 rektörden gençlere 'aşı olun' çağrısı22 Ağustos 2021 Pazar 09:34
  • Açık öğretim sınavlarına katılamayan öğrenciler için ek sınav22 Ağustos 2021 Pazar 09:27
  • Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Dr. Mehmet Naci İnci atandı21 Ağustos 2021 Cumartesi 08:55
  • Üniversite seçiminde 10 önemli kriter20 Ağustos 2021 Cuma 12:15
  • Bakan Özer: 6 Eylül'de haftada 5 gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz20 Ağustos 2021 Cuma 11:07
  • Rektör açıkladı: Yüz yüze dersler başlıyor19 Ağustos 2021 Perşembe 13:59
  • Geleceğin mesleklerinde yetkinlikler yarışacak18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:52
  • OSB’lerdeki mesleki eğitime ilgi artıyor18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti