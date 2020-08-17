Fesleğenlerle sineksiz bir Keçiören

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sinek kovma özelliğiyle bilinen fesleğenlerimizi Gümüşdere’nin birçok noktasına diktik. Hem doğal yolla sivrisineklerle mücadele ediyoruz hem de parkımızda estetik bir görüntü oluşturuyoruz." dedi.

GÜMÜŞDERE FESLEĞENLERLE DONATILDI

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sivrisineklerle mücadele için fesleğen dikimini sürdürüyor. Bu kapsamında ilçeden geçen Gümüşdere’yi fesleğenlerle donatan ekipler, yerleşim yerlerinde bulunan ve spor yapan vatandaşların konforu için aynı zamanda ilaçlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI DA DEVAM EDİYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gümüşdere’ye dikilen fesleğenlerle sivrisineklere karşı bir savunma sistemi oluşturulduğuna dikkati çekerek, fesleğenin insanlara en yakın çiçek türlerinden biri olduğunu da belirtti. Altınok, “Fesleğenlerin, el temasıyla çoğalan ve yayılan kokusunu insanlarımız seviyor. Kokusunun yanı sıra sivrisinekle mücadelede de önemli bir bitki. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarımız da devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte sinek ve sivrisineklerin artmaması için ekiplerimiz 51 mahallemizin tamamında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olduğu semt pazarları, dere yatakları ve sulak alanları sık sık ilaçlıyoruz. Ayrıca çöp bırakma noktalarındaki ilaçlama ve dezenfekte işlemiyle mikrobik ortamların oluşmasının önüne geçiyoruz.” ifadelerini kullandı.