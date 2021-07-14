Festival havasında park konserleri

Keçiören Belediyesi ile Keçiören Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde düzenlenen ‘Genç Müzisyenler Keçiören Parklarını Güzelleştiriyor’ projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Genç müzisyenlerin sahne aldığı parklardaki sahne performansları vatandaştan da yoğun ilgi görüyor. Çocuklara ikram edilen pamuk şekeri ve patlamış mısır ise miniklerin yüzlerini güldürüyor.

Keçiören Belediyesi tarafından ‘Haydi Gençler! Sahne Bizden Çalmak Sizden’ sloganıyla ‘Genç Müzisyenler Keçiören Parklarını Güzelleştiriyor’ projesi ilçedeki genç yeteneklerle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok “Parklarımızı şehrimizdeki yetenekli müzisyenlerimiz için sahne yaptık. Vatandaşlarımız park konserlerimize akın ediyor. Bir yandan festival havasında müzik keyfi yaşanıyor, bir yandan da çocuklarımız için pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramı ile konserimiz daha güzel hale geliyor.” dedi.

ÖNCE PROVA SONRA SAHNE

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, haftanın her gün düzenlenen konserlerle Keçiören parklarında bir festival atmosferi oluştuğunu söyleyerek parklarında sahne almak isteyen genler için ise şu bilgileri paylaştı:

“Sahne almak isteyen gençlerimiz 18 yaşını doldurmuş olmalı ve herhangi bir müzik tarzında enstrüman ya da ses sanatçısı olarak eser icra edebilmeli. Sahne için bireysel ya da grup olarak en fazla 3 kişiyi geçmeyecek şekilde başvuru alıyoruz. Gençlerimiz sitemizde belirttiğimiz iletişim adreslerine kısa olacak şekilde video kaydı veya video link içeriği göndererek başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Başvuru sonrasında yetkililerimizin belirlediği gün ve saatlerde, sahne öncesi prova alınıyor ve daha sonra da genç yeteneklerimiz performanslarını sergiliyorlar.”