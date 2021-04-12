Fethi Yaşar güven tazeledi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar gerçekleşen genel kurulla 3 yıllığına daha İç Anadolu Belediyeler Birliği başkanı oldu.

İç Anadolu Belediyeler Birliği 63’üncü Olağan Meclis Toplantısı ve Genel Kurulu Yenimahalle Belediye Başkanı ve İABB Başkanı Fethi Yaşar başkanlığında Antalya’da yapıldı. Toplantıda yapılan oylamanın ardından birlik üyeleri oy birliğiyle yola 3.’üncü kez 3 yıl daha Fethi Yaşar ile devam kararı aldı.

İABB’ye üye belediye başkanları, Türkiye Belediyeler Birliği temsilcileri ve Gagavuzya’dan gelen dört belediye başkanının misafir olarak katıldığı genel kurulda konuşma yapan Başkan Fethi Yaşar “1 yılı aşkın süredir yaşadığımız pandemi süreci nedeniyle yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu siyasi partiler de, genel idare de, Türkiye’de gördü” dedi.

Belediyelere verilen önem halka hizmet olarak döner

Pandemi sürecinde en büyük yükü çeken kurumlar belediyelerdir diyerek sözlerine başlayan Yaşar “Belediye başkanı arkadaşlarım halkıyla bütünleşerek vatandaşa en büyük desteği veren kurumlar olarak görüldü. Her siyasi partinin programında biz iktidara gelirsek genelden yetkiyi yerele vereceğiz yazar. Bütün partilerin programlarında bu böyledir. Ama iktidara geldiklerinde yerelde kalan kısıtlı yetkiyi de genele taşırlar. Yaşadığımız pandemi süreci inşallah herkese yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu anlama olanağını vermiştir. Çünkü halkla her zaman biz baş başa kalıyoruz. Genel idare ile yerel idare uyumlu çalışırsa ve belediyelerin imkanları artarsa halkın devlete olan güveni de artar. Bunu yaşayarak gördük. İnşallah bundan sonra yerel yönetimlere daha çok imkan verilir ve Türkiye’nin sorunları da yerinde çözüme kavuşur” dedi.

İmkanı kısıtlı belediyelere desteğimiz devam edecek

İABB’nin her yıl güçlenerek yoluna devam ettiğini vurgulayan Yaşar “2014 yılında İABB’ye başkan olduğum zaman 37 üye belediyemiz vardı. Bugün her partiden katılımcı belediyeler olmak üzere 200 üyemiz var. Bugün Türkiye Belediyeler Birliği’nden sonra en büyük bölgesel birlik İç Anadolu Belediyeler Birliği’dir. Göreve geldiğimiz günden itibaren büyük belediyelerden aldık çam sakızı çoban armağanı olarak küçük belediyelere katkı yaptık” şeklinde konuştu.

Belediyecilikten korkmamak lazım

Yaşar, “Avrupa’da en az belediye sayısı olan ülke Türkiye’dir. Vatandaşın sıkıntılarının yerinde ve zamanında çözümü için belediyecilikten korkmamak lazım. Belediye sayısının artmasının ülkenin gelişimine katkı sunacağına inanıyorum. Pandemi sürecinde ihtiyacı olan belediyelerimize maske gönderme hizmetini sürdüreceğiz. Bu hastalığı önemsemeyenlerin ne acılar yaşadığını hep birlikte gördük. Bölgenizdeki birinci vazifeniz maske mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarın. Bilim kurulunun aldığı kararları harfiyen uygulayın. Bu kurallara uymadığımız müddetçe bu belayı ülkemizden uzaklaştıramayız. Belediye başkanı olarak bizlere bu konu da büyük görev düşüyor” dedi.

Yeni Meclis Başkanlık Divanı belirlendi

Üye belediye başkanlarının katılımlarıyla yapılan 12 maddelik meclis toplantısında birliğin 2020 yılı faaliyet raporu, 2020 yılı gelir-gider kesin hesap cetveli görüşülerek oy birliğiyle kabul görürken 2021 yılı çalışma planı da mecliste kabul edildi.

Ayrıca genel kurulda birlik ana tüzüğünün 14’üncü Maddesi gereğince birlik başkanlığı seçimleri yapıldı. Oylama sonucuna göre Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar yeniden Birlik Başkanlığına seçilirken, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner 1’inci Başkan Vekili, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa da 2’inci Başkan Vekili oldu. Birlik encümenliğine ise Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Afyon Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Mehmet Ali Sakal, Zonguldak Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Tokat Almus Kınık Belediye Başkanı Güven Arslan seçildi.

İABB üye sayısı Fethi Yaşar başkanlığında 37’den 200’e çıktı

Ayrıca gündemin 4’üncü Maddesi olarak görüşülen birliğe üye olmak isteyen belediyeler de oy birliği ile kabul edildi. Mevcut 187 üyesi bulunan İABB’ye 13 yeni belediye katıldı. Bunu yanında genel kurulda Atlas Yardım Derneği ile İABB arasında yapılan anlaşma ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere tekerlekli sandalye ve gerekli araç gereçler başta olmak üzere belediyelerin ihtiyaçlarının karşılanması İABB aracılığı ile sağlanacak.