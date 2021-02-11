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Fethi Yaşar’dan Serhat Oğuz’a ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u ziyaret etti. İki başkan, Ankara’ya ve Ankaralı’ya uyum içinde hizmet edilmesi konusunu masaya yatırdı.
Fethi Yaşar’dan Serhat Oğuz’a ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ağırladı. Başkan Oğuz, belediye girişinde karşıladığı misafirini makamında konuk etti. Oğuz ve Yaşar belediyeleri tarafından ilçelerinde yapılan hizmetlere ilişkin fikir alışverişinde bulundu. İki başkan ayrıca, Ankara’ya ve Ankaralı’ya uyum içinde hizmet edilmesi konusunu masaya yatırarak, belediyeler arasında olası iş birlikleri hakkında istişarelerde bulundu.
İlçenin meşhur balını hediye etti

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Başkan Oğuz, ziyarette Başkan Yaşar’a ilçeye özgü hediyeler verdi. Oğuz, misafirine, ülkemizdeki ana arı üretiminin yüzde 65’inin yapıldığı, Türkiye’de Arıcılığın Başkenti Kahramankazan’ın meşhur balından ikram etmeyi ihmal etmedi.

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