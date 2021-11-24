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Fethiye'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir elektrik direği yan yattı. Yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Fethiye'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Fethiye'de saat 03.00 sıralarında başlayan sağanak, gün boyu aralıklarla hızını artırarak etkili oldu. Yaşamı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle Çarşı ve Dispanser caddeleri ile Tuzla Mahallesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İtfaiye ekipleri, vatandaşlar ile iş yeri sahipleri, dükkanlara ve evlerine giren suyu boşaltmak için yoğun çaba harcadı. Yollarda 40 santimetreyi bulan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerlerken, bazı araçlar ise yolda kaldı. Kesikkapı Mahallesindeki Aşıklar Tepesi'ndeki bir elektrik direği yağış nedeniyle zeminin yumuşayıp, kayması sonucu yan yattı. Polis ekipleri ise evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu, suyla dolan sokaklarda kaza yaşanmaması için de önlem aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışmaların sürdürdüğünü bildirdi.

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