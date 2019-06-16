Fetih coşkusu

AGD'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği İstanbul’un Fethi ve Gençlik Şöleni İstanbul Esenler Stadyumu’nda coşkuyla kutlandı.

Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a akın eden on binlerce kişi Esenler Stadyumu’nda bir araya geldi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından her yıl düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Fethin 566’ncı yılının kutlandığı etkinlik Kur’an’ı Kerim tilaveti, mehteran takımı gösterisi ile başladı. Programa Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’da katıldı.

BUGÜNÜN ERBAKANLARISINIZ

Programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anadolu Gençliğine “Sizler bugünün Ulubatlı Hasanları, Seyit Çavuşları, Nene Hatunları, Sütçü İmamları, Rıdvan Hocalarısınız. Sizler; Bir çiçekle bahar olmaz diyenlere, ‘Her bahar bir çiçekle başlar’ diyen bugünün Necmettin Erbakanlarısınız. Allah sizlerden razı olsun.”

TARİHİN AKIŞINI GENÇLER DEĞİŞTİRMİŞTİR

“Bu ülkede, kardeşlik yurdu bir Türkiye’nin teminatı olan milli gençlik var. Ne mutlu ki bu ülkede, aydınlık bir geleceğin teminatı olan Anadolu gençlik var. Bizler, 1403’te Fetret Dönemine girmesine rağmen, sadece 50 yıl sonra 1453’te İstanbul’u fethedenleriz. İnsanların insanlara olan kulluğunu ortadan kaldırıp, herkesin huzur içinde yaşadığı adil bir nizam kurmaktır. Geleceği ihtirası olanlar değil, iddiası olanlar inşa eder. Tarihin akışını gençler değiştirmiştir.” dedi

İSTİKAMETTEN AYRILMAMAK EN BÜYÜK ZAFERDİR

AGD-MGV Genel Başkanı Salih Turhan ise “Binlerce gencimiz, Eba Eyyüb el- Ensari Hazretlerini, Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve Merhum Erbakan Hocamızı ziyaret ettiler. Onların manevi huzurlarında heyecanlarını tazelediler. En zor şartlar altında bile istikametten ayrılmamak en büyük zaferdir. Cihadı terk eden Müslümanlar, bırakın yeni fetihler kazanmayı ellerindeki toprakları bile koruyamazlar.”

FETİH, KALPLERİN VE KAPILARIN TEVHİDE AÇILMASIDIR

“Fetih, kalplerin ve kapıların tevhide açılmasıdır. Bir ordu kuvvetini mensuplarının itaatinden alır. Biatı olmayan askerlerle, itaati olmayan askerlerle zafer kazanılamaz. Fetih, insanın merhametle ve adaletle buluşmasıdır. Akşemseddin, İslam ordusunun kumandanı Fatih’e ne anlattıysa, bugün Anadolu Gençlik de gençlere onu anlatıyor” dedi.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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