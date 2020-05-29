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Fetih coşkusu Ayasofya'da yaşanacak

İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya içinde Fetih Suresi tilaveti ve Fetih Duası yapılacak. Kutlamalara, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da video konferansla katılacak.
Fetih coşkusu Ayasofya'da yaşanacak

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 20.23-20.30 saatleri arasında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak kutlamalarda Fetih Duası da okunacak. 

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun birer konuşma yapacağı etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan da saat 20.53'te video konferans yöntemiyle bağlanacak. 

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Kutlamalarda Mehteran konseri icrasının yanı sıra ışık ve havai fişek gösterisi de yapılacak. 

Kutlamalar çerçevesinde hazırlanan etkinlikler, 2053 vizyonunu temsilen 29 Mayıs saat 20.53'te, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılacak.

Ayasofya'da fetih coşkusu
Fetih coşkusu saat 21.30'da Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Fetih Şöleni ile Ayasofya'da devam edecek.

Program, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya gelen drone görüntüleri ile başlayacak.

Ayasofya içinde Fetih Suresi tilavetiyle devam edecek programda, Fetih Duası da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı programda, Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi de yapılacak.

Fetih Şöleni, Tarihi Yarımada'daki havai fişek gösterisi ile sona erecek.

Ayrıca tüm program, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanalları ile sosyal medya hesaplarından ve televizyon kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

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