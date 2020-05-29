  • BIST 105.360
  • Altın 376,875
  • Dolar 6,8136
  • Euro 7,5601
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Fetih coşkusu Okçular Vakfında yaşanacak

İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferanslı katılımıyla Okçular Vakfında düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.
Fetih coşkusu Okçular Vakfında yaşanacak

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 20.23-20.30 saatleri arasında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak kutlamalarda Fetih Duası da okunacak. 

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun birer konuşma yapacağı etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan da saat 20.53'te video konferans yöntemiyle bağlanacak. 

Kutlamalarda Mehteran konseri icrasının yanı sıra ışık ve havai fişek gösterisi de yapılacak.

Kutlamalar çerçevesinde hazırlanan etkinlikler, 2053 vizyonunu temsilen 29 Mayıs saat 20.53'te, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cuma namazı için camilerde hazırlıklar tamamlandı29 Mayıs 2020 Cuma 09:36
  • THY Genel Müdürü Ekşi'den uçakta yan koltukların boş bırakılması uygulamasına ilişkin açıklama29 Mayıs 2020 Cuma 09:35
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Mayıs 2020 Cuma 09:33
  • Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada yedi güne çıkarıldı29 Mayıs 2020 Cuma 09:31
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı29 Mayıs 2020 Cuma 09:24
  • Türkiye ve dünya gündemi29 Mayıs 2020 Cuma 09:23
  • Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu29 Mayıs 2020 Cuma 09:22
  • Fetih coşkusu Okçular Vakfında yaşanacak29 Mayıs 2020 Cuma 09:22
  • Fetih coşkusunun kutlama programı belli oldu29 Mayıs 2020 Cuma 09:20
  • Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi29 Mayıs 2020 Cuma 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti